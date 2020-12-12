Ким Ки Дук был вызван в Латвию для расследования. Он умер в рижской больнице, но этого никто не знал

11 декабря в одной из рижских больниц умер корейский режиссер Ким Ки Дук. По данным СМИ он приехал в Латвию 20 ноября. Портал "Медуза" выяснил детали пребывания режиссера в Эстонии и Латвии, а также попытался выяснить, почему никто не знал, что кинематографист находится в больнице.
Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В 2019 году он был председателем жюри Московского кинофестиваля, а в 2020 состоялась премьера фильма "Растворяться". Картина была снята на русском языке в Казахстане.
Ким Ки Дук - один из самых известных в мире южнокорейских режиссеров. За фильмы "Пьета" и "Пустой дом" он стал лауреатом Венецианского фестиваля, а за картину "Ариран" - Каннского. Ему было 59 лет.
Виталий Манский, режиссер документального кино, рассказал подробнее об обстоятельствах смерти Ким Ки Дука.
Манский одним из первых сообщил о смерти именитого режиссера. Он объяснил, что к нему изначально обратились друзья, чтобы он "навел мосты" с государственными органами Латвии и помог с лечением Ким Ки Дука (Виталий Манский уже 6 лет живет в Латвии). Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дождь".
"Я расскажу только то, что известно мне. Насколько это точно, не могу ручаться. Ким Ки Дук находился в Эстонии по рабочим делам. Из Эстонии он приехал в Латвию, не особо афишируя это. Он приехал в Латвию с планами то ли купить землю, то ли купить готовый дом - и под это получить вид на жительство", - объяснил Манский журналистам портала "Медуза".
Манский полагает, что Ким Ки Дук находился в Латвии с 24 ноября. Периодически он общался с коллегами за пределами Латвии. Примерно с 5 декабря он перестал выходить на связь, но это не вызвало беспокойства у его окружения.
Уже позже стало известно, что Ким Ки Дук находится в больнице. Манский указал, что изначально речь шла не о коронавирусе, а о почечной недостаточности.
"Возникла идея, я в этом никак не участвовал, вывезти его, например, в Германию. И ко мне уже обратились как к посреднику. Он в последнее время много был в России, а я - российский и латышский кинематографист, поэтому ко мне обратились, чтобы я помог скоммуницировать с государственными институциями Латвии. Чем я, собственно, и занялся", - подчеркнул Манский.
Кинематографист переговорил с руководством государственного кино в Латвии и городскими властями. Но в процессе переговоров пришла информация, что Ким Ки Дук скончался уже от подтвержденного диагноза Covid-19.
Виталий Манский полагает, что раз режиссер не выходил на связь, то он просто был не в состоянии это сделать.
"Возможно, состояние было крайне тяжелым - кома или еще что-то. Большой частью дел занималась его переводчик. Сейчас все ждут официального заявления семьи, которое должна сделать его дочь, она находится в Южной Корее. Посольство Кореи в Латвии до этого заявления никак не комментирует ситуацию", - указал он.
Манский заметил, что в Латвии Ким Ки Дук был один. Это было ему свойственно - он был одиночкой.
"Я с ним общался два раза в жизни на фестивалях. Так как я снимал фильм в Северной Корее, мне было интересно с ним поговорить. Он не был звездой - в общепринятом понимании этого слова, - в своем поведении. Куда меньшие звезды были как неприступные крепости, а он сам ходил по городу, на какие-то рынки", - вспоминает кинематографист.
Манский отметил, что он не знал, о том, что Ким Ки Дук находится в Латвии.
Портал "Медуза" также переговорил с кинематографистом Татьяной Мюлбейер, живущей в Эстонии.
Она подтвердила, что Ким Ки Дук был в Эстонии с 20 ноября, а потом уехал в Латвию.
"У него были большие планы: московские фестивали, он должен был проводить мероприятия, судить молодежные фестивали, быть председателем жюри. Но уже было все закрыто. Поэтому нахождение в Эстонии было такое - вынужденное", - отметила она.
Татьяна объяснила, что в Эстонии старались сделать так, чтобы режиссер получил право работать в стране.
"Нужно было только все оформить. В Латвии ему отказали в виде на жительство, Эстония спросила почему? Началось какое-то расследование - и его вызвали [в Латвию из Эстонии - прим. ред.] для собеседования. У него была там недвижимость - и он имел право претендовать на ВНЖ, но ему отказали - и до середины февраля у него было право пересмотреть это и ходатайствовать снова", - рассказала Мюлбейер.
Известно, что в этом промежутке времени, до февраля, он мог находиться на территории Евросоюза.
Татьяна лично виделась с режиссером в последний раз, когда он сел в автобус в Латвию. После 2 декабря он перестал выходить на связь. Новость о смерти Ким Ки Дука была для нее неожиданностью.
"2 декабря он прислал только аватарку [эмодзи] - и я продолжала писать в ожидании этих аватарок, я ему еще писала... У него было много разных сложностей, он переживал триумфы и падения. Это был очень осторожный человек. Как и любой творческий человек, чрезвычайно наблюдательный, чрезвычайно тонко чувствующий малейшие изменения здоровья, внешности, замечал все. Очень чувствительный. Но очень осторожный человек", - подчеркнула Мюлбейер.
Галерея: Ким Ки Дук