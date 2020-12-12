Ким Ки Дук был вызван в Латвию для расследования. Он умер в рижской больнице, но этого никто не знал

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В 2019 году он был председателем жюри Московского кинофестиваля, а в 2020 состоялась премьера фильма "Растворяться". Картина была снята на русском языке в Казахстане.

Ким Ки Дук - один из самых известных в мире южнокорейских режиссеров. За фильмы "Пьета" и "Пустой дом" он стал лауреатом Венецианского фестиваля, а за картину "Ариран" - Каннского. Ему было 59 лет.

Виталий Манский, режиссер документального кино, рассказал подробнее об обстоятельствах смерти Ким Ки Дука.

Манский одним из первых сообщил о смерти именитого режиссера. Он объяснил, что к нему изначально обратились друзья, чтобы он "навел мосты" с государственными органами Латвии и помог с лечением Ким Ки Дука (Виталий Манский уже 6 лет живет в Латвии). Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дождь".

"Я расскажу только то, что известно мне. Насколько это точно, не могу ручаться. Ким Ки Дук находился в Эстонии по рабочим делам. Из Эстонии он приехал в Латвию, не особо афишируя это. Он приехал в Латвию с планами то ли купить землю, то ли купить готовый дом - и под это получить вид на жительство", - объяснил Манский журналистам портала "Медуза".

Манский полагает, что Ким Ки Дук находился в Латвии с 24 ноября. Периодически он общался с коллегами за пределами Латвии. Примерно с 5 декабря он перестал выходить на связь, но это не вызвало беспокойства у его окружения.

Уже позже стало известно, что Ким Ки Дук находится в больнице. Манский указал, что изначально речь шла не о коронавирусе, а о почечной недостаточности.

"Возникла идея, я в этом никак не участвовал, вывезти его, например, в Германию. И ко мне уже обратились как к посреднику. Он в последнее время много был в России, а я - российский и латышский кинематографист, поэтому ко мне обратились, чтобы я помог скоммуницировать с государственными институциями Латвии. Чем я, собственно, и занялся", - подчеркнул Манский.

Кинематографист переговорил с руководством государственного кино в Латвии и городскими властями. Но в процессе переговоров пришла информация, что Ким Ки Дук скончался уже от подтвержденного диагноза Covid-19.

Виталий Манский полагает, что раз режиссер не выходил на связь, то он просто был не в состоянии это сделать.

"Возможно, состояние было крайне тяжелым - кома или еще что-то. Большой частью дел занималась его переводчик. Сейчас все ждут официального заявления семьи, которое должна сделать его дочь, она находится в Южной Корее. Посольство Кореи в Латвии до этого заявления никак не комментирует ситуацию", - указал он.