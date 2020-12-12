Умер актер Валентин Гафт

В субботу, 12 декабря, стало известно, о смерти актера Валентина Гафта. Об этом ТАСС сообщила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет.
"Да, его не стало. Это сегодня произошло" - сказала жена актера Ольга Остроумова.
Также о смерти Гафта сообщил московский театр "Современник", в котором он работал.
Гафту было 85 лет. Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.
Творческий путь Валентина Гафта начался со школьной скамьи - это была самодеятельность. После он решил тайкой поступить в театральное училище. Гафт подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Но за за два дня до экзаменов он встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова. тот послушал будущего студента и дал ему несколько советов. В Щукинское училище Валентина Гафта не взяли, но вот в школу-студию МХАТ он поступил сразу.
Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета (с рекомендациями от Д. Н. Журавлева). Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). После он работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"), а с 1969 года актер служил в театре "Современник".
В 1956 году случился его кинодебют в картине "Убийство на улице Данте". Это была лишь эпизодическая роль. Вообще, Гафт часто играл злодеев на экране. К примеру, он многим запомнился ролями отрицательных персонажей - Сатанеев ("Чародеи") и в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".