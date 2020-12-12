Умер актер Валентин Гафт

"Да, его не стало. Это сегодня произошло" - сказала жена актера Ольга Остроумова.

Также о смерти Гафта сообщил московский театр "Современник", в котором он работал.

Гафту было 85 лет. Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.

Творческий путь Валентина Гафта начался со школьной скамьи - это была самодеятельность. После он решил тайкой поступить в театральное училище. Гафт подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Но за за два дня до экзаменов он встретил на улице знаменитого актера Сергея Столярова. тот послушал будущего студента и дал ему несколько советов. В Щукинское училище Валентина Гафта не взяли, но вот в школу-студию МХАТ он поступил сразу.

Его дебют состоялся на сцене Театра имени Моссовета (с рекомендациями от Д. Н. Журавлева). Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). После он работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"), а с 1969 года актер служил в театре "Современник".