Шоу "Голос": неожиданное прочтение рок-хитов от "Сплин", "7Б" и "Танцы минус"

Наставники проекта: Полина Гагарина, Баста, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.

Выпуск начался с команды Полины Гагариной - участники Яна Габбасова, Гор Испирян и Сафаэль Мишиев.

Сафаэль Мишиев исполнил хит Эми Уайнхаус, Яна представила свою версию песни "Романс" группы Сплин, а Гор Испирян спел Bad Romance Леди Гаги.

Наставники признались, что им особо понравился номер Яны Габбасовой. Именно ее и взяла с собой дальше Гагарина.

Вторая тройка была из команды Басты. Сергей Замков аккомпанировал на аккордеоне и исполнил песню "Вот пуля просвистела". Фантине Притула спела "Половинку" группы "Танцы минус", а Василий Пасечник представил жюри свой вариант хита Bon Jovi - "Livin` on a Prayer".

Сергей Шнуров высказался довольно критично к этой тройке, но признал, что был очарован версией Фантине, хотя материал был очень слабый.

Баста пропустил дальше Василия Пасечника, а Фантину Притулу взял в свою команду Валерий Сюткин.

Тройка Валерия Сюткина продолжила хитами из репертуара группы "Песняры", Норы Джонс и Эдуарда Хиля. Александр Еловский исполнил песню "Зачарованная моя", Эленэ Нинидзе с "Sunrise", в Олег Аккуратов представил "Ходит песенка по кругу".

В следующий тур прошел Олег Аккуратов.

Завершала программу тройка из команды Сергея Шнурова. Богдан Кияшко представил версию песни "Молодые ветра" группы "7Б", а бывший участник бойз-бенда "Премьер-министр" исполнил кавер на Александра Серова ("Мадонна"). Последним был Юрий Гордиенко, который удивил жюри и зрителей знаменитой "Ланфрен-ланфра" из кинофильма "Гардемарины, вперед!".

Сергей Шнуров выбрал пропустить дальше опытного Жана Милимерова, а Баста забрал к себе Юрия Гордиенко.