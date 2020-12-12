Сб, 12.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Шоу "Голос": неожиданное прочтение рок-хитов от "Сплин", "7Б" и "Танцы минус"

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 11 декабря, в эфир вышел очередной выпуск вокального шоу "Голос". Это был финальный этап "Нокауты". RUS TVNET еженедельно предлагает краткий обзор самых интересных моментов. 

Наставники проекта: Полина Гагарина, Баста, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Ведущим остается Дмитрий Нагиев. 

Выпуск начался с команды Полины Гагариной - участники Яна Габбасова, Гор Испирян и Сафаэль Мишиев. 

Сафаэль Мишиев исполнил хит Эми Уайнхаус, Яна представила свою версию песни "Романс" группы Сплин, а Гор Испирян спел Bad Romance Леди Гаги. 

Наставники признались, что им особо понравился номер Яны Габбасовой. Именно ее и взяла с собой дальше Гагарина. 

Вторая тройка была из команды Басты. Сергей Замков аккомпанировал на аккордеоне и исполнил песню "Вот пуля просвистела". Фантине Притула спела "Половинку" группы "Танцы минус", а Василий Пасечник представил жюри свой вариант хита Bon Jovi - "Livin` on a Prayer".

Сергей Шнуров высказался довольно критично к этой тройке, но признал, что был очарован версией Фантине, хотя материал был очень слабый. 

Баста пропустил дальше Василия Пасечника, а Фантину Притулу взял в свою команду Валерий Сюткин. 

Тройка Валерия Сюткина продолжила хитами из репертуара группы "Песняры", Норы Джонс и Эдуарда Хиля. Александр Еловский исполнил песню "Зачарованная моя", Эленэ Нинидзе с "Sunrise", в Олег Аккуратов представил "Ходит песенка по кругу". 

В следующий тур прошел Олег Аккуратов. 

Завершала программу тройка из команды Сергея Шнурова. Богдан Кияшко представил версию песни "Молодые ветра" группы "7Б", а бывший участник бойз-бенда "Премьер-министр" исполнил кавер на Александра Серова ("Мадонна").  Последним был Юрий Гордиенко, который удивил жюри и зрителей знаменитой "Ланфрен-ланфра" из кинофильма "Гардемарины, вперед!". 

Сергей Шнуров выбрал пропустить дальше опытного Жана Милимерова, а Баста забрал к себе Юрия Гордиенко. 

Таким образом, у каждого наставника по три участника. С 18 декабря проект будет выходить в прямом эфире. Теперь, судьбу конкурсантов будут решать не только жюри, но и зрители. 

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