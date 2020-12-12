Шоу "Голос": неожиданное прочтение рок-хитов от "Сплин", "7Б" и "Танцы минус"

В пятницу, 11 декабря, в эфир вышел очередной выпуск вокального шоу "Голос". Это был финальный этап "Нокауты". RUS TVNET еженедельно предлагает краткий обзор самых интересных моментов.
Наставники проекта: Полина Гагарина, Баста, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.
Выпуск начался с команды Полины Гагариной - участники Яна Габбасова, Гор Испирян и Сафаэль Мишиев.
Сафаэль Мишиев исполнил хит Эми Уайнхаус, Яна представила свою версию песни "Романс" группы Сплин, а Гор Испирян спел Bad Romance Леди Гаги.
Наставники признались, что им особо понравился номер Яны Габбасовой. Именно ее и взяла с собой дальше Гагарина.
Вторая тройка была из команды Басты. Сергей Замков аккомпанировал на аккордеоне и исполнил песню "Вот пуля просвистела". Фантине Притула спела "Половинку" группы "Танцы минус", а Василий Пасечник представил жюри свой вариант хита Bon Jovi - "Livin` on a Prayer".
Сергей Шнуров высказался довольно критично к этой тройке, но признал, что был очарован версией Фантине, хотя материал был очень слабый.
Баста пропустил дальше Василия Пасечника, а Фантину Притулу взял в свою команду Валерий Сюткин.
Тройка Валерия Сюткина продолжила хитами из репертуара группы "Песняры", Норы Джонс и Эдуарда Хиля. Александр Еловский исполнил песню "Зачарованная моя", Эленэ Нинидзе с "Sunrise", в Олег Аккуратов представил "Ходит песенка по кругу".
В следующий тур прошел Олег Аккуратов.
Завершала программу тройка из команды Сергея Шнурова. Богдан Кияшко представил версию песни "Молодые ветра" группы "7Б", а бывший участник бойз-бенда "Премьер-министр" исполнил кавер на Александра Серова ("Мадонна"). Последним был Юрий Гордиенко, который удивил жюри и зрителей знаменитой "Ланфрен-ланфра" из кинофильма "Гардемарины, вперед!".
Сергей Шнуров выбрал пропустить дальше опытного Жана Милимерова, а Баста забрал к себе Юрия Гордиенко.
Таким образом, у каждого наставника по три участника. С 18 декабря проект будет выходить в прямом эфире. Теперь, судьбу конкурсантов будут решать не только жюри, но и зрители.