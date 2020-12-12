На набережной 11 Ноября замечена и Арманева. В SPKC отстранились от высказываний блогера

Женщина разместила в Instagram несколько видеороликов с места событий и объяснила свою причастность к акции протеста.

"Дорогие друзья, подписчики, может быть, и "недруги", объясняю, почему я была сегодня на набережной. Я за то, чтобы у каждого из нас был свободный выбор. Я хочу носить маску или не хочу, я хочу сделать прививку или не хочу. Чтобы это не происходило в принудительном порядке", - поясняет свою позицию Арманева.

Это также ее реакция на решения правительства.

"Я также высказываю свое мнение о решениях правительства - хаотичных, необъясненных, нелогичных. Это моя позиция. Просто сидеть дома и делиться в Facebook я не могу, мне нужно пойти и что-то сделать. Я не боюсь это делать. Я не боюсь высказать свое мнение. Если это тот день, когда вы отпишитесь от меня, пожалуйста, пусть это будет этот день. У вас есть полное право не согласиться со мной, но я все же за то, чтобы мы все имели права", - поясняет Арманева.

Мнение, выраженное блогером, уже прокомментировали в SPKC, отметив, что ее не следует рассматривать как посла Центра профилактики и контроля заболеваний.

SPKC norobežojas no Maijas Armaņevas paustajiem uzskatiem - sadarbība ar viņu notika tikai vienas aktivitātes ietvaros un viņa nav uzskatāma par mūsu vēstnesi. pic.twitter.com/KB6uZgm3dZ — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 12, 2020

"SPKC отстраняется от высказываний Майи Арманевой - сотрудничество с ней было только в рамках одной кампании, и она не считается нашим послом", - пишет SPKC в микроблоге Twitter.