Видео ⟩ Субботние протесты в 10 минутах, а также самые яркие моменты с места событий

Как известно, в субботу, 12 декабря, в Риге прошли две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии. RUS TVNET предлагает 10-минутное видео с самыми яркими моментами с места событий.
Видео: События 12 декабря в 10 минутах
Отдельно команда TVNET засняла распитие алкоголя на набережной 11 Ноября и задержание у памятника Свободы.
Видео: Распитие алкоголя на набережной 11 Ноября
Видео: Момент задержания у памятника Свободы
Все подробности мы собрали в этой публикации.