Сб, 12.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Видео ⟩ Субботние протесты в 10 минутах, а также самые яркие моменты с места событий

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Как известно, в субботу, 12 декабря, в Риге прошли две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии. RUS TVNET предлагает 10-минутное видео с самыми яркими моментами с места событий. 

Видео: События 12 декабря в 10 минутах  

Отдельно команда TVNET засняла распитие алкоголя на набережной 11 Ноября и задержание у памятника Свободы. 

Видео: Распитие алкоголя на набережной 11 Ноября 

Видео: Момент задержания у памятника Свободы 

Все подробности мы собрали в этой публикации.  

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