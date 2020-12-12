"Best place to die alone": зарубежные звезды, чья жизнь оборвалась в Латвии

Российский режиссер и сценарист Алексей Герман-младший прокомментировал смерть Ким Ки Дука несколько лирично:

"Был талантливый человек, теперь нет. Кажется, что он был обречен умереть в одиночестве, в маленькой продуваемой ветрами стране, где много пустых домов. Жаль. Он был настоящий. А история рассудит, где баланс дурного и хорошего... Он останется в истории кино... Этот талантливый кореец со странным лицом печальной восточной маски, который умер на краю нигде", - написал он на своей странице в Facebook.

Эти слова не все восприняли дружелюбно. В комментариях появилось мнение, что режиссер таким образом нелестно высказывается о Латвии. Позже он дал разъяснение своим словам и объяснил, что никого не хотел обидеть.

Алексей Герман заметил, что фраза "на краю нигде" является поэтическим усилением. Образом.

"Стоит отметить, что "на краю" не означает "нигде", так как это все еще "где". А "в где" лучше, чем "в нигде"", - заметил он.

Герман-младший также подчеркнул, что обижаться на "страна продуваемая ветрами, где много пустых домов" - глупо. Он считает, что это соответствует действительности.

"И многие территории России подходят под это описание. Не надо фантазировать. Никто никого не обижал. Я не виноват, что многие покинули Родину... И еще. Есть аллюзии, метафоры, образы и т. д. Понимаю, что настоящему патриоту эти сложности не нужны, но тем не менее, например, строфы: "На меня наставлен сумрак ночи. Тысячью биноклей на оси" - не повествуют о тысячах любителей биноклей, а являются художественным образом", - заметил кинематографист.

Он также объяснил, что не любит радикальных националистов вне зависимости от их национальности.

Cооснователь и экс-издатель "Медузы" Илья Красильщик в соцсетях подчеркнул, что "за последние пару недель в Латвии от Covid-19 умерли Б. Ю. Александров и Ким Ки Дук, а ведь еще пару лет назад в Рижском аэропорту висела рекламная кампания о Латвии.

"Точных слов не помню, но смысл был такой - добро пожаловать в страну, где хорошо быть одиноким. В общем, не знаю, как сказать, но как-то все очень складывается: "Baltics. Best place to die alone".

Высказывания Красильщика и Германа вызвали резонанс в обществе и СМИ. В комментариях подписчики стали вспоминать, а кто еще из зарубежных знаменитостей скончался в Латвии.