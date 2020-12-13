"Официально из первоисточника": Гагарина впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Исхаковым
Популярная исполнительница Полина Гагарина стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", где ответила на вопросы Ивана Урганта о своей личной жизни.
Она отметила, что изначально не хотела говорить о разводе с Дмитрием Исхаковым, но Иван Ургант настоял. Гагарина объяснила, что в 2020 году она пережила "открытие, очищение и возрождение".
"Можно ли все это объединить в слово "развод"?" - пошутил Ургант.
Полина заметила, что хороший повод поговорить об этом в эфире "Вечернего Урганта".
"Официально из первоисточника. Да, действительно, мы разводимся... Все остальное, что пишет пресса - это неправда", - указала певица.
Она подчеркнула, что не желает "хайпиться" и старается организовать этот процесс максимально мирно. Между ней и Дмитрием Исхаковым нет ссор из-за раздела имущества и борьбы за опеку над детьми.
"Я оказывается столько зарабатываю?" - удивлена Гагарина слухам в СМИ.
Иван Ургант подытожил, что развод - это личное дело каждого. С этим артистка согласилась.
Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.
Видео: Полина Гагарина на "Вечернем Урганте"