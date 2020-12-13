Вс, 13.12.2020
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  • "Официально из первоисточника": Гагарина впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Исхаковым
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"Официально из первоисточника": Гагарина впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Исхаковым
Видео

Полина Гагарина

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Популярная исполнительница Полина Гагарина стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", где ответила на вопросы Ивана Урганта о своей личной жизни.

Она отметила, что изначально не хотела говорить о разводе с Дмитрием Исхаковым, но Иван Ургант настоял. Гагарина объяснила, что в 2020 году она пережила "открытие, очищение и возрождение".

"Можно ли все это объединить в слово "развод"?" - пошутил Ургант.

Полина заметила, что хороший повод поговорить об этом в эфире "Вечернего Урганта". 

"Официально из первоисточника. Да, действительно, мы разводимся... Все остальное, что пишет пресса - это неправда", - указала певица. 

Она подчеркнула, что не желает "хайпиться" и старается организовать этот процесс максимально мирно. Между ней и Дмитрием Исхаковым нет ссор из-за раздела имущества и борьбы за опеку над детьми.

"Я оказывается столько зарабатываю?" - удивлена Гагарина слухам в СМИ.

Иван Ургант подытожил, что развод - это личное дело каждого. С этим артистка согласилась. 

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. 

Видео: Полина Гагарина на "Вечернем Урганте"

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