"Официально из первоисточника": Гагарина впервые поделилась деталями развода с Дмитрием Исхаковым

Она отметила, что изначально не хотела говорить о разводе с Дмитрием Исхаковым, но Иван Ургант настоял. Гагарина объяснила, что в 2020 году она пережила "открытие, очищение и возрождение".

"Можно ли все это объединить в слово "развод"?" - пошутил Ургант.

Полина заметила, что хороший повод поговорить об этом в эфире "Вечернего Урганта".

"Официально из первоисточника. Да, действительно, мы разводимся... Все остальное, что пишет пресса - это неправда", - указала певица.

Она подчеркнула, что не желает "хайпиться" и старается организовать этот процесс максимально мирно. Между ней и Дмитрием Исхаковым нет ссор из-за раздела имущества и борьбы за опеку над детьми.

"Я оказывается столько зарабатываю?" - удивлена Гагарина слухам в СМИ.

Иван Ургант подытожил, что развод - это личное дело каждого. С этим артистка согласилась.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков.