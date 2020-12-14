В деле о золитудской трагедии - новая проверка о подделке подписей

После указаний суда на возможную подделку подписей в процессе разработки металлоконструкций рухнувшего магазина Maxima, прокуратура решила провести проверку. Однако с другими обвинениями суда о качестве расследования прокурор не согласен, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Прокуроры оспорили окончательно неприятное решение суда первой инстанции по делу о золитудской трагедии. Напомним, суд оправдал почти всех обвиняемых, за исключением конструктора рухнувшего магазина Ивара Сергетса.
Вместе с решением суд принял и два побочных решения, в которых остро раскритиковал за непонятные и противоречивые обвинения, присоединение к делу ненужных документов и не завершенное до конца расследования эпизода с подделкой подписей.
Трех вовлеченных в дело прокуроров - Каспара Цакулса, Екатерину Кушакову, Агриса Скрадайлиса - на этой неделе на пресс-конференции защищал главный прокурор Рижского окружного суда Армин Мейстерс. Оценивая решение суда первой инстанции и побочные решения, он пришел к выводу, что "суд не справился с этим делом".
Главный прокурор выразил надежду, что апелляционный суд со столь объемным делом справится.
В ноябре судьи Пардаугавского суда Риги журналистам пояснили, что в деле о золитудской трагедии обвинения не были понятными и до конца конкретными. Обвиняемым нужно было догадываться, какая их деятельность была преступной, а у суда не было обязанности "улучшать" обвинения, в одном из побочных решений написали судьи.
"В некоторых обвинениях не было указано, какие конкретно установленные в нормативных актах обязанности эти обвиняемые лица, по мнению гособвинителя, преступно выполняли", - пояснил, почему почти все были оправданы, судья Эрлен Эрнстсонс.
Суд посчитал отдельные нормы, на которые прокуроры ссылались в суде, слишком поверхностными, декларирующими основные принципы строительства, а не обязанности специалистов. Прокуроры в свою очередь оппонировали, что именно на этих нормах все основывается.
"Всеобщие нормы - основа основ. Как и Конституция, Уголовный кодекс и закон об уголовных процессах. Это основа. Если дальнейшей нормы нет, то мы возвращаемся ко всеобщей норме, из которых исходят обязанности. Хотя в каких-то нормативных актах того и этого времени содержится требование соблюдать, чтобы постройка была стабильной и безопасной в эксплуатации", -
сказал прокурор Цакулс.
Отдельное побочное решение суда было посвящено изготовителям металлических конструкций и монтажникам из фирмы Vikom Industry, которых на скамье подсудимых не было вообще. Еще до суда выяснилось, что конструкции устанавливали без сертифицированного руководителя работ. В документах подписи упомянутого специалиста Андрея Кулешова подделывал работник дочернего предприятия Vikom Industry Monce Виктор Иванов, который признался и без суда договорился о денежном штрафе в размере двух тысяч евро.
Однако суд присоединился к мнению адвоката Сергетса Артура Звейсалниекса, что этот эпизод не был расследован до конца. У Иванова, например, были слабые знания латышского языка, а записи в журналы были сделана по-латышски и без ошибок. Кроме того, отличается подпись Иванова в разных документах. Однако инспектор полиции Инкуна Киселе и прокурор Игорь Викулин дело против Иванова закрыли, не дождавшись экспертизы подписи.
"По мнению суда, есть основание для подозрений, что в подделку документов, скорее всего, были вовлечены несколько человек, а не только Виктор Иванов, который сейчас уже умер. В этом уголовном деле вообще не исследованы обстоятельства и не признаны к ответственности люди, которые организовали и провели монтажные работы обрушившихся конструкций без соответствующей сертификации", - написал суд.
Однако вопросы в сторону Vikom Industry появляются не только о произошедшем на стройплощадке. Суд констатировал, что детализацию конструкций со стороны компании разработали лица без необходимой сертификации и квалификации - Гастон Берзиньш и Светлана Андрианова, и подписи Берзиньша, скорее всего, тоже были подделаны.
- заявил адвокат Сергетса Звейсалниекс.
В пятницу прокуроры подтвердили, что суд информацию о, возможно, подделке документов не оставит без внимания. Эту часть побочного решения суда прокуроры оспаривать не будут и проверят.
"В ходе расследования суда стала известна информация о, возможных, я отмечу, возможных подделках. Соответственно по этой части будет проведена проверка и вопрос будет решен", - сказал на пресс-конференции прокурор Цакулс.
Однако прокуратура не меняет своей позиции по отношению к Vikom Industry в целом, по-прежнему считая, что производители и монтажники конструкций не должны отвечать за решения конструкций, так как их утвердил обвиняемый конструктор Сергетс.
Адвокат Сергетса решение тоже оспорил.