В деле о золитудской трагедии - новая проверка о подделке подписей

Прокуроры оспорили окончательно неприятное решение суда первой инстанции по делу о золитудской трагедии. Напомним, суд оправдал почти всех обвиняемых, за исключением конструктора рухнувшего магазина Ивара Сергетса.

Вместе с решением суд принял и два побочных решения, в которых остро раскритиковал за непонятные и противоречивые обвинения, присоединение к делу ненужных документов и не завершенное до конца расследования эпизода с подделкой подписей.

Трех вовлеченных в дело прокуроров - Каспара Цакулса, Екатерину Кушакову, Агриса Скрадайлиса - на этой неделе на пресс-конференции защищал главный прокурор Рижского окружного суда Армин Мейстерс. Оценивая решение суда первой инстанции и побочные решения, он пришел к выводу, что "суд не справился с этим делом".

Мейстерс считает, что "все выводы суда основаны на позиции стороны защиты", и внимание не было обращено на важные поданные прокурорами доказательства.

Главный прокурор выразил надежду, что апелляционный суд со столь объемным делом справится.

В ноябре судьи Пардаугавского суда Риги журналистам пояснили, что в деле о золитудской трагедии обвинения не были понятными и до конца конкретными. Обвиняемым нужно было догадываться, какая их деятельность была преступной, а у суда не было обязанности "улучшать" обвинения, в одном из побочных решений написали судьи.

"В некоторых обвинениях не было указано, какие конкретно установленные в нормативных актах обязанности эти обвиняемые лица, по мнению гособвинителя, преступно выполняли", - пояснил, почему почти все были оправданы, судья Эрлен Эрнстсонс.

Суд посчитал отдельные нормы, на которые прокуроры ссылались в суде, слишком поверхностными, декларирующими основные принципы строительства, а не обязанности специалистов. Прокуроры в свою очередь оппонировали, что именно на этих нормах все основывается.

"Всеобщие нормы - основа основ. Как и Конституция, Уголовный кодекс и закон об уголовных процессах. Это основа. Если дальнейшей нормы нет, то мы возвращаемся ко всеобщей норме, из которых исходят обязанности. Хотя в каких-то нормативных актах того и этого времени содержится требование соблюдать, чтобы постройка была стабильной и безопасной в эксплуатации", -

сказал прокурор Цакулс.

Отдельное побочное решение суда было посвящено изготовителям металлических конструкций и монтажникам из фирмы Vikom Industry, которых на скамье подсудимых не было вообще. Еще до суда выяснилось, что конструкции устанавливали без сертифицированного руководителя работ. В документах подписи упомянутого специалиста Андрея Кулешова подделывал работник дочернего предприятия Vikom Industry Monce Виктор Иванов, который признался и без суда договорился о денежном штрафе в размере двух тысяч евро.