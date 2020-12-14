Умер знаменитый писатель Джон ле Карре

Британский писатель Джон ле Карре (John le Carré, настоящее имя - Дэвид Корнуэлл) умер на 90-м году жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на литературное агентство Curtis Brown.
Причиной смерти называется непродолжительная болезнь, которая не связана с Covid-19. Семья литератора уточнила, что он болел пневмонией.
Джон ле Карре - автор нескольких десятков шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Он родился в 1931 году в городе Пул в графстве Дорсет, учился в Бернском университете и в Оксфорде, а в конце 50-х годов прошлого века сотрудничал с британскими разведками - знаменитыми МИ-5 и МИ-6.
Свой дебютный роман "Звонок мертвецу" ле Карре опубликовал в 1961 году, а среди самых известных его произведений - "Шпион, пришедший с холода" (1963), "Шпион, выйди вон" (1974), "Маленькая барабанщица" (1983), "Такой же предатель, как мы" (2010). Несколько его работ экранизированы. Последняя работа ле Карре под названием "Полевой агент" вышла в октябре 2019 года.