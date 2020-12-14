Умер знаменитый писатель Джон ле Карре

Причиной смерти называется непродолжительная болезнь, которая не связана с Covid-19. Семья литератора уточнила, что он болел пневмонией.

Джон ле Карре - автор нескольких десятков шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Он родился в 1931 году в городе Пул в графстве Дорсет, учился в Бернском университете и в Оксфорде, а в конце 50-х годов прошлого века сотрудничал с британскими разведками - знаменитыми МИ-5 и МИ-6.