СМИ: российские хакеры напали на системы Минфина США

Как рассказали рассказали собеседники The Washington Post, за атакой стоит группировка Cozy Bear (также известная, как APT29), которую связывают с российскими спецслужбами. Киберпреступникам удалось получить доступ к электронной почте сотрудников американских ведомств. Предполагается, однако, что это произошло еще весной 2020-го года.

Вероятно, кибератака произошла через обновления IT-компании SolarWinds, которая, помимо прочего, обслуживает правительство США. Компания подтвердила, что ее обновления, которые выпускались с марта по июнь 2020-го года, могло в своих целях использовать "национальное государство".

Источники издания The New York Times назвали эту хакерскую атаку одним из крупнейших кибер-нападений на системы правительства США за последние пять лет.

В ответ на публикации посольство России в США заявило, что "Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде".