"Я не помню ничего, кроме Катерины": Молочников рассказал, как стал встречаться с Варнавой

28-летний режиссер, сценарист и актер Александр Молочников стал гостем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Он признался, что таких чувств у него еще не было.
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и молодой режиссер счастлива вот уже несколько месяцев. Пара живет вместе и не скрывает своих чувств от публики.
Познакомились звезды благодаря Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак. Он порекомендовал звезду для новой роли в спектакле.
"Ты не поверишь, я ни разу не смотрел Comedy Woman до этого! Клянусь! Я не знал, кто она. Мне просто показали клип Филиппа Киркорова с ней... Она меня там впечатлила своей смелостью", - поведал Молочников.
Но Александр отказал Екатерине в роли. "Так меня не унижали никогда!" - прокомментировала Варнава.
Чуть позже они встретились на шоу "Танцы со звездами", там между ними и возникли чувства.
"Я понял, что со времен пионерского лагеря так себя не вел. Старался выпендриваться и шутить, лишь бы меня девчонка заметила", - вспоминает режиссер.
По словам Собчак, в Молочникова на проекте были влюблены практически все женщины, но сердце творческого деятеля уже было занято. Он признался, что их отношения с Екатериной завязались очень быстро.
"Я не помню ничего, кроме Катерины" - подчеркнул он.
Он указал, что они сразу почувствовали, что родные друг другу люди и словно знакомы всю жизнь. молочников отмечает, что период банальностей между ними прошел быстро. Режиссер считает, что это скорее всего любовь.
"Это не как обычно, правда. Я никогда ни с кем не жил в одной квартире больше полугода", - подытожил мужчина.
Напомним, что впервые слухи о романе 36-летней Екатерины Варнавы и 28-летнего Александра Молочникова возникли после их совместного появления на "Кинотавре".
Видео: интервью с Александром Молочниковым