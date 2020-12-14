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  • "Я не помню ничего, кроме Катерины": Молочников рассказал, как стал встречаться с Варнавой
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"Я не помню ничего, кроме Катерины": Молочников рассказал, как стал встречаться с Варнавой

Александр Молочников

ФОТО: скриншот видео с YouTube

28-летний режиссер, сценарист и актер Александр Молочников стал гостем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Он признался, что таких чувств у него еще не было.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и молодой режиссер счастлива вот уже несколько месяцев. Пара живет вместе и не скрывает своих чувств от публики.

Познакомились звезды благодаря Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак. Он порекомендовал звезду для новой роли в спектакле.

"Ты не поверишь, я ни разу не смотрел Comedy Woman до этого! Клянусь! Я не знал, кто она. Мне просто показали клип Филиппа Киркорова с ней... Она меня там впечатлила своей смелостью", - поведал Молочников.

Но Александр отказал Екатерине в роли. "Так меня не унижали никогда!" - прокомментировала Варнава.

Чуть позже они встретились на шоу "Танцы со звездами", там между ними и возникли чувства.

"Я понял, что со времен пионерского лагеря так себя не вел. Старался выпендриваться и шутить, лишь бы меня девчонка заметила", - вспоминает режиссер.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

По словам Собчак, в Молочникова на проекте были влюблены практически все женщины, но сердце творческого деятеля уже было занято. Он признался, что их отношения с Екатериной завязались очень быстро.

"Я не помню ничего, кроме Катерины" - подчеркнул он. 

Он указал, что они сразу почувствовали, что родные друг другу люди и словно знакомы всю жизнь. молочников отмечает, что период банальностей между ними прошел быстро. Режиссер считает, что это скорее всего любовь. 

"Это не как обычно, правда. Я никогда ни с кем не жил в одной квартире больше полугода", - подытожил мужчина.

Напомним, что впервые слухи о романе 36-летней Екатерины Варнавы и 28-летнего Александра Молочникова возникли после их совместного появления на "Кинотавре". 

Видео: интервью с Александром Молочниковым

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