"Что вы так звезду хватаете?": в Минске омоновцы чуть не задержали Макса Коржа

13 декабря в Минске силовики чуть не задержали Макса Коржа. Об этом сообщает белорусский портал TUT.by сообщает. Артист подтвердил эту информацию.
Свидетели рассказывают, что певца пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.
Известно, что Корж стоял в компании из четырех человек. Флагов у молодых людей не было. Они просто общались.
Силовики подбежали к Максу и его другу и попросили пройти для проверки.
"Если все будет хорошо, отпустим", - цитирует их свидетельница.
Девушек омоновцы не трогали. Примечательно, что силовики не узнали знаменитого певца.
"Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте", - сказала силовикам свидетельница в шутку.
Макс Корж и его приятель был задержан не надолго. У молодых людей проверили телефоны и посмотрели на какие Telegram-каналы они подписаны.