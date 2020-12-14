Пн, 14.12.2020
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  • "Что вы так звезду хватаете?": в Минске омоновцы чуть не задержали Макса Коржа
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"Что вы так звезду хватаете?": в Минске омоновцы чуть не задержали Макса Коржа

13 декабря в Минске силовики чуть не задержали Макса Коржа. Об этом сообщает белорусский портал TUT.by сообщает. Артист подтвердил эту информацию.

Свидетели рассказывают, что певца пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.

Известно, что Корж стоял в компании из четырех человек. Флагов у молодых людей не было. Они просто общались.

Силовики подбежали к Максу и его другу и попросили пройти для проверки.

"Если все будет хорошо, отпустим", - цитирует их свидетельница. 

Девушек омоновцы не трогали. Примечательно, что силовики не узнали знаменитого певца. 

"Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте", - сказала силовикам свидетельница в шутку. 

Макс Корж и его приятель был задержан не надолго. У молодых людей проверили телефоны и посмотрели на какие Telegram-каналы они подписаны. 

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