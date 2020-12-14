"Что вы так звезду хватаете?": в Минске омоновцы чуть не задержали Макса Коржа

Свидетели рассказывают, что певца пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.

Известно, что Корж стоял в компании из четырех человек. Флагов у молодых людей не было. Они просто общались.

Силовики подбежали к Максу и его другу и попросили пройти для проверки.

"Если все будет хорошо, отпустим", - цитирует их свидетельница.

Девушек омоновцы не трогали. Примечательно, что силовики не узнали знаменитого певца.

"Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте", - сказала силовикам свидетельница в шутку.