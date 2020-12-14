Сергей Шнуров станет отцом в третий раз

Об этом Шнуров сообщил, как обычно, в стихотворной форме:

"С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну, и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой".

Подписчики в комментариях поспешили поздравить будущих родителей.

Напомним, Сергей Шнуров женат на дочке уральского миллиардера Валерия Абрамова - Ольге. Пара поженилась в 2018 году. Певец не стесняется публично признаваться возлюбленной в чувствах.