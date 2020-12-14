Сергей Шнуров станет отцом в третий раз

47-летний лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, у которого уже есть дочь Серафима и сын Аполлон, в третий раз станет отцом. Об этом сообщил сам артист на своей Instagram-странице.
Об этом Шнуров сообщил, как обычно, в стихотворной форме:
"С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну, и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".
Подписчики в комментариях поспешили поздравить будущих родителей.
Напомним, Сергей Шнуров женат на дочке уральского миллиардера Валерия Абрамова - Ольге. Пара поженилась в 2018 году. Певец не стесняется публично признаваться возлюбленной в чувствах.
До Ольги Сергей восемь лет состоял в браках с Еленой "Матильдой" Мозговой, с бывшим директором питерского герлз-бэнда "Пеп-Си" Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой. А так же несколько лет был в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой начал встречаться, когда девушке было пятнадцать лет.