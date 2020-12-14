Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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В больницах новый рекорд - 814 пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 94 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 814 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 26 человек, переболевших Covid-19, в том числе один - переведен. Всего из больниц за время пандемии выписаны 2056 больных Covid-19.

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 90 лет. За прошедшие сутки сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

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