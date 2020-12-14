В больницах новый рекорд - 814 пациентов с Covid-19

Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 26 человек, переболевших Covid-19, в том числе один - переведен. Всего из больниц за время пандемии выписаны 2056 больных Covid-19.