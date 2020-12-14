В больницах новый рекорд - 814 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 94 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 814 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.
Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.
За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 26 человек, переболевших Covid-19, в том числе один - переведен. Всего из больниц за время пандемии выписаны 2056 больных Covid-19.
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 90 лет. За прошедшие сутки сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.