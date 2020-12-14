Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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В YouTube и Google произошел массовый сбой

Иллюстративное фото

ФОТО: PK Studio/Shutterstock

В поиске Google, видеохостинге YouTube и некоторых других сервисах компании произошел массовый сбой, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Согласно по карте сбоев, проблемы в основном затронули пользователей из Западной и Центральной Европы - например, Германию, Чехию, Великобританию. Жители этих и многих других стран стран пожаловались на проблемы с доступом к YouTube, GMail и Drive.

Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что не смогли авторизироваться, пишет Rus.Postimees.

По данным Downdetector, неполадки в работе сервисов начались около 13:30 по латвийскому времени. О причинах сбоя не сообщается. 

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