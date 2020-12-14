В YouTube и Google произошел массовый сбой

Согласно по карте сбоев, проблемы в основном затронули пользователей из Западной и Центральной Европы - например, Германию, Чехию, Великобританию. Жители этих и многих других стран стран пожаловались на проблемы с доступом к YouTube, GMail и Drive.

Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что не смогли авторизироваться, пишет Rus.Postimees.