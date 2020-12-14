Вт, 15.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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  • От изнасилования на выставке до многочисленных драк: семь скандалов вокруг Шайи ЛаБафа
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От изнасилования на выставке до многочисленных драк: семь скандалов вокруг Шайи ЛаБафа

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Драки в барах

Шайа ЛаБаф

ФОТО: REUTERS/Brendan McDermid/scanpix

На прошлой неделе певица FKA Twigs подала иск на Шайю ЛаБафа за сексуальное и физическое насилие. Ее поддержала исполнительница Сиа, которая рассказала свою историю и заметила, что актер, скорее всего, болен. Напомним, что это не первый случай, когда ЛаБаф обращает на себя внимание посредством довольно странных действий или попадая в скандал. RUS TVNET решил вспомнить поступки артиста, вызывавшие резонанс в СМИ.

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Драки в барах

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