От изнасилования на выставке до многочисленных драк: семь скандалов вокруг Шайи ЛаБафа

На прошлой неделе певица FKA Twigs подала иск на Шайю ЛаБафа за сексуальное и физическое насилие. Ее поддержала исполнительница Сиа, которая рассказала свою историю и заметила, что актер, скорее всего, болен. Напомним, что это не первый случай, когда ЛаБаф обращает на себя внимание посредством довольно странных действий или попадая в скандал. RUS TVNET решил вспомнить поступки артиста, вызывавшие резонанс в СМИ.