Участник проекта "Мальбэк" сообщил о расставании с Сюзанной после обвинений в насилии

Так исторически сложилось что многие думают что Сюзанна часть проекта "Мальбэк", но это не так. Мы просто сделали слишком много песен вместе.



Роман объяснил, что они музыканты и хотят лишь делать свою музыку не смотря ни на что.

"Я хочу и буду делать поп-музыку такой, какой я ее вижу. И те, кто думают, что все эти 3 года мы были популярны только благодаря Сюзанне, ну что ж, это их мнение и переубеждать кого-то или доказывать обратное не стану", - заметил он.

Варнин не стал отрицать, что супруга была для него настоящей музой. Он назвал жену талантливой и уникальной. Он объяснил, что пытался не имея ничего, делать интересные искренние клипы и старался быть и артистом и продюсером, допуская уйму ошибок.

"Я помню, когда мы познакомились. У нас на тот момент уже был проект "Мальбэк", а она собиралась прекращать заниматься музыкой из-за так называемого рабского контракта, подписанного по глупости. Сразу несколько юристов сказали нам, что решить этот вопрос практически нереально, но тогда мне казалось, что решить можно любую тему, я любил ее и верил в нее так сильно, что все совпало в нашу пользу и мы смогли начать выпускать ее музыку. Она самая настоящая муза и таких больше нет", - подчеркнул он.

Артист отметил, что они были настоящими. Ему кажется, что прошло не 4 года, а целая вечность.

"Да, я часто был агрессивным и невыносимым. Я мог орать, чтобы доказать что-то абсолютно неважное. Я был полным дерьмом и часто не знал границ. Я правда, чаще всего сначала эмоционировал и вёл себя импульсивно, а потом уже думал", - заметил Роман.

Варнин считает, это логичный конец, и на данный момент они исчерпали себя. Он полагает, что когда их дочь вырастет, она все же будет гордиться такими родителями.

"Мы просто делали свою честную музыку и ездили в невыносимые туры по разным странам и городам - и даже пробовали строить семью. И нет, мы не пытались завести ребенка, чтобы сохранить что-то между нами. Это был очередной порыв страсти, подарок, который мы будем ценить и оберегать", - написал исполнитель.

Варнин объявил о расставании с Сюзанной через несколько дней обвинений в насилии, которые выдвинула против него певица Alizade.

Напомним, что первый раз о домашнем насилии со стороны певца заговорила его жена Сюзанна Абдулла. Осенью 2018 года во время совместного выступления она взяла у мужа микрофон и сказала: "Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэка".