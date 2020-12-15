Песня Раймонда Паулса попала в диснеевский фильм

Рачс указал, что в июне этого года пришел запрос на использование в фильме русской версии песни "Dāvāja Māriņa" - "Миллион алых роз".

Сначала было предусмотрено, что в сюжет войдет 40 секундный фрагмент песни, но месяц назад было получено сообщение, что песня будет включена как дополнительный материал к фильму - к так называемой домашней версии фильма.

"Скорее всего в тех, которые будут созданы для демонстрации на кинопорталах и DVD", - сказал он журналу, подчеркнув, что это приятное событие.

Как свидетельствуют данные на портале IMDb, на английском фильм озвучили такие звезды как Джейми Фокс, Элизабет Стаматина Фей, Грейхэм Нортон и другие.