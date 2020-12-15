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  • У латвийского фильма "Свингеры" появится русская версия - в главной роли Дмитрий Нагиев
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У латвийского фильма "Свингеры" появится русская версия - в главной роли Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

ФОТО: Instagram/nagiev.universal

На прошлой неделе началась работа над российской версией художественного фильма режиссера Андрей Экиса "Свингеры", в котором одну из главных ролей сыграет популярный российский актер Дмитрий Нагиев.

Продюсер картины Кристиан Алхимионокс рассказал агентству ЛЕТА, что вместе с Нагиевым в фильме снялись Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков. 

Россия станет шестой страной, которая сделает свою версию "Свингеров". Ранее это были Эстония, Украина, Норвегия, Польша и Латвия. 

В феврале этого года на экраны вышла польская версия латвийского фильма, которую за две недели посмотрели свыше 400 тысяч зрителей. 

По словам создателей фильма, "Свингеры" - это комедия о создании отношений, недоразумениях и страсти. Всех персонажей объединяет флирт, и неважно где - на вечеринке свингеров или случайной встрече на балконе. Премьера состоялась в 2016 году, и в Латвии комедию посмотрели около 110 тысяч зрителей.

Авторы сценария - Андрей Экис и драматург Раса Бугавичуте-Пеце.  

Галерея: Фильм "Свингеры"

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