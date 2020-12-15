У латвийского фильма "Свингеры" появится русская версия - в главной роли Дмитрий Нагиев

На прошлой неделе началась работа над российской версией художественного фильма режиссера Андрей Экиса "Свингеры", в котором одну из главных ролей сыграет популярный российский актер Дмитрий Нагиев.
Продюсер картины Кристиан Алхимионокс рассказал агентству ЛЕТА, что вместе с Нагиевым в фильме снялись Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.
Россия станет шестой страной, которая сделает свою версию "Свингеров". Ранее это были Эстония, Украина, Норвегия, Польша и Латвия.
В феврале этого года на экраны вышла польская версия латвийского фильма, которую за две недели посмотрели свыше 400 тысяч зрителей.
По словам создателей фильма, "Свингеры" - это комедия о создании отношений, недоразумениях и страсти. Всех персонажей объединяет флирт, и неважно где - на вечеринке свингеров или случайной встрече на балконе. Премьера состоялась в 2016 году, и в Латвии комедию посмотрели около 110 тысяч зрителей.
Авторы сценария - Андрей Экис и драматург Раса Бугавичуте-Пеце.
Галерея: Фильм "Свингеры"