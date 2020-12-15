Павел Деревянко записал видеообращение, в котором рассказал про расставание с женой

"Да, мы действительно расстались, но мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы партнеры, мы друзья. Просто мы действительно не пара", - пояснил Деревянко.

Мясищева подчеркнула, что их расставание произошло не из-за измен. Она попросила зрителей не переживать, ведь бывшие супруги продолжают любить друг друга. Никто не нашел себе любовников. Павел добавил, что лучше так, чем дойти до дурацких моментов.