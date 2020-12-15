Павел Деревянко записал видеообращение, в котором рассказал про расставание с женой

Российский актер Павел Деревянко и его гражданская жена Дарья Мясищева записали видеообращение в котором подтвердили свое расставание. Ролик артист разместил в своем Instagram-аккаунте.
"Да, мы действительно расстались, но мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы партнеры, мы друзья. Просто мы действительно не пара", - пояснил Деревянко.
Мясищева подчеркнула, что их расставание произошло не из-за измен. Она попросила зрителей не переживать, ведь бывшие супруги продолжают любить друг друга. Никто не нашел себе любовников. Павел добавил, что лучше так, чем дойти до дурацких моментов.
Напомним, ранее стало известно о расставании 44-летнего Павла Деревянко с гражданской супругой, с которой тот прожил более десяти лет. У них две дочери: Варвара и Александра.