"Мы достигли дна!": Петросян оправдался за слова о "сгнившем" Джигарханяне

Евгений Петросян, оскандаленный и пристыженный окружением Армена Джигархананя, решил оправдаться за свои неосторожные слова. Ранее 75-летний юморист рассказал общественности, как тяжело уходил великий артист, пишет TopNews.
Недавно юморист Евгений Петросян принял участие в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", во время которого заявил, что в период, когда Армен Джигарханян уже не мог передвигаться, никто не занимался его лечением и уходом за ним.
"Он сгнил, лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить", - заявил Петросян, подчеркнув, что к артисту "никто не подходил", хотя он как диабетик нуждался в уколах.
Тогда Петросян опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором разъяснил, что получил информацию от человека, с которым он немного знаком. Якобы он и передал юмористу сведения о гниющем Джигарханяне, а Петросяна просто волновала "судьба артиста".
При этом Петросян упрекнул ведущего Манучарова, что тот "вытаскивал" из него темы, о которых они не договаривались. Он якобы даже просил автора программы не включать в выпуск его высказывания об Армене Борисовиче, т.к. не был уверен, что они правдивы.
Перед зрителями он попросил прощения и признался, что таким беспределом "мы достигли дна".