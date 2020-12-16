"Мы достигли дна!": Петросян оправдался за слова о "сгнившем" Джигарханяне

Недавно юморист Евгений Петросян принял участие в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", во время которого заявил, что в период, когда Армен Джигарханян уже не мог передвигаться, никто не занимался его лечением и уходом за ним.

"Он сгнил, лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить", - заявил Петросян, подчеркнув, что к артисту "никто не подходил", хотя он как диабетик нуждался в уколах.

После этого не выдержали родственники и друзья покойного Джигарханяна. И пасынок, и друг актера вспомнили, что Петросян не общался с актером около 15 лет.

Тогда Петросян опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором разъяснил, что получил информацию от человека, с которым он немного знаком. Якобы он и передал юмористу сведения о гниющем Джигарханяне, а Петросяна просто волновала "судьба артиста".

При этом Петросян упрекнул ведущего Манучарова, что тот "вытаскивал" из него темы, о которых они не договаривались. Он якобы даже просил автора программы не включать в выпуск его высказывания об Армене Борисовиче, т.к. не был уверен, что они правдивы.