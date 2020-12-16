Ср, 16.12.2020
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Нагиев снимается в русской версии латвийского фильма "Свингеры". Сколько он получает за съемочный день?

ФОТО: Andrejs Ekis

На прошлой неделе началась работа над российской версией художественного фильма режиссера Андрей Экиса "Свингеры", в котором одну из главных ролей сыграет популярный российский актер Дмитрий Нагиев.

Отвечая на вопрос журнала Privātā Dzīve, будет ли гонорар Нагиева сопоставим с той суммой, которую обычно получают голливудские звезды, режиссер фильма Экис усмехнулся: "Так безумно точно не будет, но в любом случае он получит столько же, сколько и другие задействованные актеры вместе".

Российские СМИ сообщают, что гонорар Нагиева за один съемочный день достигает 5 500 евро.

Ранее сообщалось, что вместе с Нагиевым в фильме снялись Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков. 

По словам создателей фильма, "Свингеры" - это комедия о создании отношений, недоразумениях и страсти. Всех персонажей объединяет флирт, и неважно где - на вечеринке свингеров или случайной встрече на балконе. Премьера состоялась в 2016 году, и в Латвии комедию посмотрели около 110 тысяч зрителей.

Авторы сценария - Андрей Экис и драматург Раса Бугавичуте-Пеце.  

Галерея: Фильм "Свингеры"

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