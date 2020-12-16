Том Круз накричал на съемочную команду из-за несоблюдения мер против Covid-19

Исполнитель главной роли и продюсер кинофраншизы "Миссия невыполнима" Том Круз сорвался на коллег по съемкам седьмой части фильма из-за несоблюдения мер профилактики коронавируса.

Издание The Sun отмечает, что Круз пришел в ярость, когда увидел двух участников команды, стоявших рядом на расстоянии меньше двух метров. Артист начал кричать, используя угрозы и нецензурную лексику.

"Чтобы я больше такого не видел! Никогда! Если вы не будете соблюдать правила - вы уволены", - сказал Круз.

The Sun опубликовал аудиозапись взбучки, которую актер устроил на площадке.