Том Круз накричал на съемочную команду из-за несоблюдения мер против Covid-19

В интернет просочилась аудиозапись, на которой актер обещает уволить каждого, кто не будет соблюдать профилактических мер. По словам Круза, он ночами думает о будущем киноиндустрии, по которой ударила пандемия, пишет Esquire.
Исполнитель главной роли и продюсер кинофраншизы "Миссия невыполнима" Том Круз сорвался на коллег по съемкам седьмой части фильма из-за несоблюдения мер профилактики коронавируса.
Издание The Sun отмечает, что Круз пришел в ярость, когда увидел двух участников команды, стоявших рядом на расстоянии меньше двух метров. Артист начал кричать, используя угрозы и нецензурную лексику.
"Чтобы я больше такого не видел! Никогда! Если вы не будете соблюдать правила - вы уволены", - сказал Круз.
The Sun опубликовал аудиозапись взбучки, которую актер устроил на площадке.
Выход фильма "Миссия невыполнима - 7" запланирован на ноябрь 2021 года. Из-за пандемии коронавируса съемки в феврале пришлось приостановить, они возобновились только в сентябре.