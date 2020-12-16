В вентспилсском пансионате Covid-19 выявлен еще у 57 постояльцев и трех работников

В настоящее время заражены шесть работников Selga и 61 постоялец. Всего в пансионате проживают 134 человека, а работают 56 человек.

Упнере сообщила, что в минувшие выходные в Северокурземскую региональную больницу был доставлен один из постояльцев центра с высокой температурой и затрудненным дыханием. В настоящее время у трех постояльцев поднялась температура, других серьезных проблем со здоровьем не наблюдается. У остальных болезнь протекает бессимптомно.

Инфицированные постояльцы изолированы от других, а зараженные Covid-19 работники находятся на карантине по месту жительства.