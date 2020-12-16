В работе Telegram произошел сбой

Как пишет "Медуза", о неполадках сообщили пользователи из России, Беларуси, Украины и стран Европы. Работа мессенджера была нарушена и у пользователей в Латвии.

Часть пользователей сообщала о том, что не может подключиться к мессенджеру, другие же говорили, что не могут отправить сообщения.

Представители мессенджера сообщили в Twitter, что больше всего проблемы с подключением испытывают пользователи из стан Европы и Ближнего Востока. Специалисты Telegram работают над устранением неполадок. В частности, "Медуза" сообщила, что к 15:49 по латвийскому времени в России мессенджер частично заработал.