В работе Telegram произошел сбой

Во второй половине дня в среду, 16 декабря, в работе мессенджера Telegram произошел сбой.
Как пишет "Медуза", о неполадках сообщили пользователи из России, Беларуси, Украины и стран Европы. Работа мессенджера была нарушена и у пользователей в Латвии.
Часть пользователей сообщала о том, что не может подключиться к мессенджеру, другие же говорили, что не могут отправить сообщения.
Представители мессенджера сообщили в Twitter, что больше всего проблемы с подключением испытывают пользователи из стан Европы и Ближнего Востока. Специалисты Telegram работают над устранением неполадок. В частности, "Медуза" сообщила, что к 15:49 по латвийскому времени в России мессенджер частично заработал.
В одном из сообщений в Twitter представители Telegram сообщили, что "Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить".