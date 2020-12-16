Ср, 16.12.2020
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Юрий Перевощиков
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На Землю удачно вернулась китайская капсула с образцами лунного грунта

ФОТО: SIPA/Scanpix

В автономном районе Китая Внутренняя Монголия удачно приземлилась китайская космическая капсула с двумя килограммами образцов лунного грунта, сообщило местное телевидение.

Зонд Chang'e 5 опустился на Луну 1 декабря. Материалы были собраны в лунном море, известном под названием "Океан бурь", пишет dpa.

Китай стал третьим государством после США и СССР, доставившим образцы грунта с поверхности Луны на Землю.

Ученые надеются, что эти образцы помогут им получить знания о происхождении Луны и вулканической активности на ее поверхности.

24 ноября Китай запустил в космос ракету Long March 5 с космическим кораблем Chang'e 5.

Это самая амбициозная лунная миссия, которую Китай до сих пор реализовывал. В прошлом году китайский самоходный робот Chang'e-4 опустился на темной стороне Луны.

Последняя космическая миссия, в рамках которой на Землю были доставлены образцы лунного грунта, состоялась в августе 1976 года, когда советский космический корабль "Луна-24" привез 170,1 грамма лунного грунта.

В июле Китай начал свою первую независимую миссию на Марс.

До 2022 года Китай планирует построить собственную космическую станцию и до 2029 года отправить исследовательскую миссию на Юпитер.

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