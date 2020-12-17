Шесть микрофонов и искусственный интеллект для безупречного звука

За два месяца с момента запуска новейшая беспроводные наушники FreeBuds Pro от Huawei получила и продолжает получать похвалу как от ведущих мировых технологических СМИ, так и от своих первых клиентов. Особо хвалят их за нетипично качественное активное шумоподавление. Создание высококачественной системы нейтрализации объемного звука было серьезной проблемой для производителей с самого начала проникновения беспроводной связи, но теперь проблемы, похоже, решены.

Как это удалось и чего можно ожидать от звуковых технологий в обозримом будущем рассказал руководитель обучения продукции Huawei в Латвии Александр Екимов.

- FreeBuds Pro в настоящее время является одним из немногих беспроводных устройств среди наушников, предлагающих активное шумоподавление. Как это было достигнуто?

Huawei является лидером в области инноваций, и мы хотим предоставить нашим пользователям лучший опыт использования продукта. В этом году мы особенно гордимся прорывом в технологии беспроводных наушников, поскольку мы первые, кому удалось реализовать динамическое активное шумоподавление в наших наушниках FreeBuds Pro.

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Разработка технологии активного шумоподавления - это деликатный и сложный процесс, поскольку он основан на сложных алгоритмах шумоподавления. Должна быть возможность очень точно определять уровень ослабления шума, чтобы избежать недостаточной громкости, которая могла бы ослабить требуемый шум. Напротив, результирующая реверберация неточна и помешает пользователю слушать музыку, видео или разговаривать во время звонка. Это может быть основной причиной того, что в настоящее время технология активного шумоподавления не так широко используется в производстве беспроводных наушников.

- Kādus risinājumus Huawei izmantoja, veidojot aktīvo trokšņu slāpēšanu FreeBuds Pro?

- Какие решения использовала Huawei для создания активного шумоподавления в FreeBuds Pro?

В наушниках используются наши собственные алгоритмы шумоподавления, которые используют несколько микрофонов в каждой гарнитуре для обнаружения шума и создания соответствующего звукового сопротивления с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта.

ФОТО: Publicitātes foto

- Как динамический режим измеряет окружающий шум и адаптируется к нему?

В динамическом режиме измеряется окружающий шум с помощью 6 микрофонов (по 3 на каждый наушник): 2 микрофона направлены наружу и один направлен внутрь. Направленные наружу микрофоны измеряют общий уровень шума вокруг него и его громкость, а микрофоны, обращенные внутрь, измеряют оставшийся уровень шума в ухе. Комбинируя всю эту информацию, специально разработанное программное обеспечение вместе с искусственным интеллектом использует соответствующий алгоритм шумоподавления, интенсивность демпфирования и другие параметры. Все операции по шумоподавлению происходят в самой гарнитуре, но пользователь также может вручную включать различные режимы шумоподавления в приложении Huawei AI Life.

- Три различных режима шумоподавления в разной степени снижают фоновый шум. Как в режиме Ultra добиться того, чтобы было слышно меньше шума, чем в режиме Cosy?