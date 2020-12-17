Шесть микрофонов и искусственный интеллект для безупречного звука

В основе качественного звучания беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro симбиоз чувствительных микрофонов и точно работающих алгоритмов.
За два месяца с момента запуска новейшая беспроводные наушники FreeBuds Pro от Huawei получила и продолжает получать похвалу как от ведущих мировых технологических СМИ, так и от своих первых клиентов. Особо хвалят их за нетипично качественное активное шумоподавление. Создание высококачественной системы нейтрализации объемного звука было серьезной проблемой для производителей с самого начала проникновения беспроводной связи, но теперь проблемы, похоже, решены.
Как это удалось и чего можно ожидать от звуковых технологий в обозримом будущем рассказал руководитель обучения продукции Huawei в Латвии Александр Екимов.
- FreeBuds Pro в настоящее время является одним из немногих беспроводных устройств среди наушников, предлагающих активное шумоподавление. Как это было достигнуто?
Huawei является лидером в области инноваций, и мы хотим предоставить нашим пользователям лучший опыт использования продукта. В этом году мы особенно гордимся прорывом в технологии беспроводных наушников, поскольку мы первые, кому удалось реализовать динамическое активное шумоподавление в наших наушниках FreeBuds Pro.
Разработка технологии активного шумоподавления - это деликатный и сложный процесс, поскольку он основан на сложных алгоритмах шумоподавления. Должна быть возможность очень точно определять уровень ослабления шума, чтобы избежать недостаточной громкости, которая могла бы ослабить требуемый шум. Напротив, результирующая реверберация неточна и помешает пользователю слушать музыку, видео или разговаривать во время звонка. Это может быть основной причиной того, что в настоящее время технология активного шумоподавления не так широко используется в производстве беспроводных наушников.
- Kādus risinājumus Huawei izmantoja, veidojot aktīvo trokšņu slāpēšanu FreeBuds Pro?
- Какие решения использовала Huawei для создания активного шумоподавления в FreeBuds Pro?
В наушниках используются наши собственные алгоритмы шумоподавления, которые используют несколько микрофонов в каждой гарнитуре для обнаружения шума и создания соответствующего звукового сопротивления с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта.
- Как динамический режим измеряет окружающий шум и адаптируется к нему?
В динамическом режиме измеряется окружающий шум с помощью 6 микрофонов (по 3 на каждый наушник): 2 микрофона направлены наружу и один направлен внутрь. Направленные наружу микрофоны измеряют общий уровень шума вокруг него и его громкость, а микрофоны, обращенные внутрь, измеряют оставшийся уровень шума в ухе. Комбинируя всю эту информацию, специально разработанное программное обеспечение вместе с искусственным интеллектом использует соответствующий алгоритм шумоподавления, интенсивность демпфирования и другие параметры. Все операции по шумоподавлению происходят в самой гарнитуре, но пользователь также может вручную включать различные режимы шумоподавления в приложении Huawei AI Life.
- Три различных режима шумоподавления в разной степени снижают фоновый шум. Как в режиме Ultra добиться того, чтобы было слышно меньше шума, чем в режиме Cosy?
Каждый режим подавления шума показывает свою собственную амплитуду подавления звука, и в этом случае режим Ultra обеспечивает более точную амплитуду звука с противофазой к окружающему шуму. Например, режим Cozy подходит, когда вам нужно подавить небольшие шумы, например, в библиотеке или в любой другой среде, где мало шума, но вам нужно сосредоточиться. В свою очередь, режим Ultra разработан максимально подавить любой окружающий шум и подходит для ситуаций с высоким уровнем шума, таких как полет на самолете или ремонт за окном.
Как работает режим "осведомленности" (Awareness)? Как сделать так, чтобы звуки, находящиеся на расстоянии нескольких метров казались ближе, чем они есть на самом деле?
Режим Awareness имеет прямо противоположный эффект динамическому подавлению шума. Он усиливает окружающие звуки с помощью встроенных микрофонов и других звуковых алгоритмов, позволяя человеку слышать, что происходит вокруг него. Звук Huawei Freebuds Pro усиливается в цифровом виде благодаря специально разработанному программному обеспечению. Например, вы слушаете музыку в наушниках, к вам подходит человек. Не надо вынимать гарнитуру. Стоит лишь включить режим Awareness - вы услышите этого человека и сможете спокойно разговаривать.
- Если у колосьев есть стебли, то они обычно длинные и тонкие. У FreeBuds Pro они короткие и толтые. Почему такое решение и каковы преимущества?
Это решение было принято, чтобы предоставить нашим клиентам лучшие решения на рынке. Во-первых, более широкие "ножки" позволили нам интегрировать две антенны Bluetooth в каждую гарнитуру для лучшей связи и избежать задержек сигнала, например, если телефон находится в сумке. Наличие нескольких антенн обеспечивает лучшую связь Bluetooth, а сигнал подается на оба наушника одновременно, что обеспечивает более быструю работу.
Во-вторых, больший размер позволил нам интегрировать батареи большего размера и теперь можно слушать музыку до 7 часов без зарядки (ANC выключен) и до 30 часов с зарядной коробкой.
В-третьих, этот дизайн упрощает управление музыкой и звонками с помощью жестов, просто перетаскивая и прижимая пальцами бока "стеблей", чтобы переключать песни, регулировать громкость, активировать шумоподавление и использовать другие функции без применения других устройств.
- Над чем будет работать Huawei в будущих моделях наушников?
Наши клиенты являются нашим приоритетом, и мы активно работаем над тем, чтобы максимально удовлетворить их потребности и обеспечить отличный опыт работы с продуктами Huawei, поэтому прогресс никогда не останавливается. Каждый год Huawei вкладывает много ресурсов и сил в разработку новых технологий, так как с каждым годом растут технологии и ожидания клиентов. В будущем наушники Huawei могут стать более энергоэффективными, увеличить время своей работы, и как следствие, можно улучшить качество звука и активное шумоподавление, чтобы уровень подавления был еще больше (в настоящее время до 40 децибел). Их также можно сделать его более удобными и компактными. Следите за новостями Huawei, и мы не раз еще сможем порадовать людей новейшими технологиями, которые делают жизнь более приятной.