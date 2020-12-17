Бунт маленького человека, или Почему популярны смерти в прямом эфире

По его словам, интернет-платформы - это публичные места, и там, как и в обычной жизни, существуют определенные правила поведения. Треш-стримы, по его мнению, близки по своей сути к массовым культурным или спортивным мероприятиям - например, к боксерским поединкам или концертам поп-звезд.

"На сцене или на арене тоже может происходить то, что не принято в обычной жизни: удары боксеров, толчки хоккеистов, откровенные танцы поп-исполнительниц, ненормативная лексика в текстах рэперов. У всего этого есть свои правила и свои границы, - подчеркивает Габов. - И посетители мероприятий понимают эти границы и понимают, что они - зрители некоего представления".

При этом, по оценке социолога, большинство трагедий, которые могут происходить во время таких эфиров, - случайны.

Почему люди смотрят треш-стримы?

Екатерина Колпинец полагает, что случаи со смертью в прямом эфире и издевательствами за донаты будут происходить и дальше. Причина, по ее словам, в тех изменениях, которые переживают интернет-платформы в последние годы: "YouTube стремительно профессионализируется и становится все больше похож на телевизор, а Инстаграм превращается в глянцевый журнал". При этом на обеих платформах уже образовался истеблишмент, отделивший себя от остальных блогеров.

"Люди, которые распаковывают на камеру сумки Hermes и Dior, уже не могут быть в таком контакте со своей аудиторией, - замечает Колпинец. - А зрители хотят вернуть эту горизонтальную коммуникацию и воспроизвести ее, даже если она невозможна. Зрителям очень важно почувствовать, что они имеют какой-то вес, что они пишут в чат - и их там видят и что-то им отвечают. Из-за этого все и происходит".

Любая попытка оттеснить аудиторию на задний план, игнорировать ее и отгородиться от нее "золотыми кнопками" чревата, по мнению исследовательницы, всплеском интереса к таким каналам, где голос публики имеет значение. "Мне кажется, важно не просто критиковать подобные вещи, говорить, какая это дикость и задаваться вопросом об аморальности блогеров, скорее, нужно задавать вопрос, как устроена интернет-коммуникация и как можно ее переосмыслить", - резюмирует она.

Как не допустить новых смертей в прямом эфире?

До тех пор, пока в России нет закона, который запрещает издевательства за деньги в прямом эфире и предусматривает за это административное или уголовное наказание, они будут происходить, убеждена Колпинец. В то же время она признает, что регулировать происходящее на социальных платформах бывает очень сложно.

Константин Габов в свою очередь сомневается, что запрет или блокирование стримов или определенных блогеров даст результат - прямое влияние аудитории на блогеров сохранится и проложит себе дорогу в новых формах и на других платформах.

"Что касается треш-стримов с самыми жесткими заданиями, то здесь меры могут быть скорее профилактическими, по аналогии со снижением доли курящих или пьяных за рулем, - считает он. - Так или иначе это принесло плоды, и элитные курительные салоны превратились в скромные курительные комнаты".