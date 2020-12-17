"Видеопрожарка от Деда Жары": латвийские креативщики предлагают уникальную новогоднюю услугу

Суть проста - клиент присылает краткое описание персоны, которой хочет устроить сюрприз, а также интересные факты о ней. Команда авторов составляет юмористическую "прожарку" - забавный текст, обличающий "героя" и высмеивающий забавные факты из его жизни. Затем текст "прожарки" записывается в виде новогоднего видеообращения от антипода Деда Мороза - "Деда Жары".

Эта акция проходит под лозунгом "Какой год - такой дед". Дед Жара - дерзкий, самоуверенный и очень критически настроенный персонаж, хотя и не лишенный чувства юмора.

Уже был опубликован промо ролик проекта, где сам Дед Жара предлагает каждому желающему заказать неповторимый подарок для своих друзей или родственников.

Создатели новогодней прожарки надеются, что их идея поможет людям хоть ненадолго отвлечься от грустных реалий 2020 года и от души посмеяться над собой вместе со своими близкими.