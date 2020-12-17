"Видеопрожарка от Деда Жары": латвийские креативщики предлагают уникальную новогоднюю услугу

Приближаются Рождество и Новый год. Несмотря на непростую ситуацию в мире, люди все еще готовы дарить друг другу интересные и оригинальные подарки. Именно этим руководствовались латвийские креативщики - организатор, ведущий мероприятий, музыкант и стендапер Артур Крахмалев, стендапк комик Денис Иванов и видеооператоры Александр Петунов и Макс Фрей. Совместно, они разработали уникальную новогоднюю услугу - "Прожарка от Деда Жары".
Суть проста - клиент присылает краткое описание персоны, которой хочет устроить сюрприз, а также интересные факты о ней. Команда авторов составляет юмористическую "прожарку" - забавный текст, обличающий "героя" и высмеивающий забавные факты из его жизни. Затем текст "прожарки" записывается в виде новогоднего видеообращения от антипода Деда Мороза - "Деда Жары".
Эта акция проходит под лозунгом "Какой год - такой дед". Дед Жара - дерзкий, самоуверенный и очень критически настроенный персонаж, хотя и не лишенный чувства юмора.
Уже был опубликован промо ролик проекта, где сам Дед Жара предлагает каждому желающему заказать неповторимый подарок для своих друзей или родственников.
Создатели новогодней прожарки надеются, что их идея поможет людям хоть ненадолго отвлечься от грустных реалий 2020 года и от души посмеяться над собой вместе со своими близкими.
Автор идеи и руководитель проекта - Артур Крахмалев, ведущий мероприятий родом из Вентспилса, ранее в этом году отметившийся клипом на песню "Коронарэп" и мини-альбомом "Такие дела" (EP). Также является активным стендап-комиком, входит в состав организации Riga Stand Up.