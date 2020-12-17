Шнуров спросил Путина, как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент ответил!

Музыкант спросил, как "простому русскому человеку" не материться, если он описывает эту жизнь, а также поинтересовался, почему российские хакеры в этот раз не помогли Трампу переизбраться на второй срок.

Шнуров подчеркнул, что самый козырный вопрос про Навального оставит своим коллегам.

"Вопрос такой: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они, что ли, все эмигрировали в Кремниевую долину? И на какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Дадите ему убежище, как Сноудену?" - спросил музыкант.

Насчет "как не материться" Путин посоветовал вспомнить советское кино, где вместо нецензурных выражений герои при падении батареи на ногу говорят "редиска!" (отсылка к фильму 1971 года "Джентльмены удачи". - Прим. ред.).

Вопрос о русских хакерах президент России назвал провокацией и заявил, что они не вмешивались во внутренние дела США и не помогали Дональду Трампу одержать победу на выборах в 2016 году. Об этом пишет Esquire.