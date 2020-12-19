Острое мнение ⟩ Причина эпидемии на северо-востоке Эстонии - передача Елены Малышевой

Удивительным образом становятся яснее причины столь широкого распространения коронавируса в Ида-Вирумаа, если только посмотреть ведущие российские телеканалы, которые в этих краях усердно смотрят.

И у нас в эфире несколько скандально известного телеканала ПБК много лет идет популярная телепередача, которую ведет доктор Елена Малышева. Я иногда смотрел ее и должен признать, что она сделана хорошо. Все, что там показано, чрезвычайно убедительно и понятно даже тем, кто далек от медицины. Передача идет на госканале, и ее оформление, в свою очередь, говорит о том, что нехватки денег ее авторы не испытывают. Она очень наглядна, модели из пластика и всевозможный реквизит делают ее содержание абсолютно доступным любому зрителю.

Например, доктор не считает лишним изготовить из пластика испражнения человека, страдающего от расстройства кишечника, которые потом передают из рук в руки сидящей в зале публике, чтобы все стало совсем ясным (настоящие запахи, судя по реакции публики, все-таки отсутствуют). На сцену выносят специально изготовленные для передачи модели разных человеческих органов, чтобы объяснить, что в них происходит, также из публики на сцену вызывают заранее подготовленных людей, которые рассказывают более подробно о своих проблемах со здоровьем, а потом на моделях показывают, что происходит во внутренностях говорящего.

И все же я наткнулся на удивительные утверждения, а иногда на половинчатую информацию - чтобы не сказать лживую. И совершенно преступно и вводит в заблуждение, по-моему, то, как в передаче трактуется все, что связано с коронавирусом.

В прошлое воскресенье утром я вновь стал смотреть эту передачу. На этот раз речь шла и о нынешнем коронавирусе Covid-19. Доктор сравнила поведение Финляндии и Швеции во время коронакризиса. Большинство из нас ясно помнят весеннюю тактику стадного иммунитета, в результате которой по состоянию на конец прошлой недели в Швеции было 7514 смертей. У финнов это число равно примерно 450.

Но не о смертях от коронавируса, не о его опасности и не о том, что надо от него беречься, говорила доктор Малышева, а о том, какие молодцы были шведы по сравнению с финнами, что не стали вводить весной никаких ограничений.

В качестве аргументов выступали цифры, которые показывали, что весеннее закрытие школ в Финляндии повлекло за собой большее заражение коронавирусом (не количество смертей), чем в Швеции. Увы, ссылку на источник информации установить не удалось. Но основной идеей фрагмента передачи было следующее: правильно и оправданно не вводить никаких ограничений, даже ношение масок. На сцене было три манекена: один (без маски) от Швеции, два (в маске) от Финляндии и других европейских стран, с помощью которых высмеивалось требование носить маску.