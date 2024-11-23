Сб, 23.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Для абонентов

Не учли один нюанс: мошенникам практически удалось обмануть жительницу Эстонии, но удача была не на их стороне

Перевод: София Солдатенко
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Поскольку у старушки был кнопочный телефон, это стало препятствием для мошенников. Но и это их не остановило: злоумышленники предложили пожилой даме подписать доверенность.
Поскольку у старушки был кнопочный телефон, это стало препятствием для мошенников. Но и это их не остановило: злоумышленники предложили пожилой даме подписать доверенность. Фото: Arvo Meeks

Вечером 28 октября зазвонил стационарный телефон в доме 88-летней Марии. На другом конце провода плачущий женский голос сообщил, что племянник Марии попал в аварию, находится в отделении интенсивной терапии и что для оплаты его операции необходимо срочно 5000 евро. Об удивительном случае рассказали Rus.Postimees.

Мария живет в частном доме в Раквере. Тот факт, что звонившая говорила с ней по-русски, не вызвал у пожилой дамы подозрений. Дело в том, что ее сестра, 76-летняя Лидия, живет в Красноярском крае России, Мария подумала, что звонила ее родная сестра, сын которой попал в беду и нуждается в помощи.

Звонившая снова и снова повторяла: "Сестренка, сестренка, помоги мне. Ты обещала, что если у меня возникнут проблемы, ты мне поможешь".

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти