В Норвегии арестован бывший охранник посольства США по подозрению в шпионаже в пользу России

Задержанный, как сообщила общественная телерадиокомпания NRK, управлял охранной компанией вместе с человеком, имеющим двойное гражданство Норвегии и одной из восточноевропейских стран. В пятницу полиция Осло заявила, что начнет пересмотр лицензии этой компании.

Норвежская служба внутренней разведки (PST) сообщила, что арест связан с подозрениями в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Согласно ордеру на арест, полиция обнаружила записи разговоров задержанного с человеком, который, вероятно, курировал его шпионскую деятельность. Подозреваемый признался, что собирал информацию и передавал ее структурам в России и Иране.

На пресс-конференции представитель PST Томас Блом заявил, что пока слишком рано раскрывать детали дела. Тем не менее, служба подтвердила, что мужчина действительно работал охранником в посольстве США в Осло. На данный момент других подозреваемых по этому делу нет.

Адвокат задержанного, Джон Кристиан Элден, в интервью NRK отметил, что его клиент признает сотрудничество с иностранным государством, но не считает это шпионажем. "Он обвиняется в сборе информации, которая могла угрожать безопасности третьих стран", - добавил Элден.

Также стало известно, что задержанный обучается на бакалавриате в области безопасности и управления рисками в Норвежском Арктическом университете (UiT). Этот случай стал уже вторым подобным инцидентом, связанным с этим учебным заведением за последние годы.

Ранее другой студент UiT, арестованный в 2022 году, был разоблачен как российский шпион. Мужчина, выдававший себя за бразильца по имени Жозе Ассис Джамария, оказался российским гражданином Михаилом Микушиным. В августе 2024 года он стал частью обмена заключенными между Россией и странами Запада.

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