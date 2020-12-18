12-летний школьник сделал латышскую версию трека популярного в России рэпера Slava Marlow

12-летний школьник под сценическим псевдонимом JUKA выпустил латышскую версию трека популярного в России рэпера Slava Marlow - "Снова я напиваюсь". RUS TVNET связался с подростком, чтобы узнать, что его побудило создать свою версию песни.
JUKA оказался очень музыкальным ребенком, который растет в творческой семье. Во время интервью стало известно, что его интересует не только хип-хоп.
- Расскажи, сколько лет ты занимаешься музыкой?
- Я в общем занимаюсь музыкой около четырех лет, три из которых активно играл рок и блюз на электрогитаре. Битмейкинг для себя я открыл этим летом, а в дальнейшем хочу развиваться именно в этой сфере. Моя гитара и мой контрабас немного по мне скучают, особенно в последнее время.
Примечательно, что Slava Marlow популярен не только в России, но и у нас в Латвии. 12 декабря состоялась премьера клипа на песню "Снова я напиваюсь". Его посмотрели уже свыше 4,5 миллиона человек. JUKA отмечает, что он видит в этой композиции нечто большее, чем просто хайп.
- Почему ты решил сделать латышскую версию трека именно этого артиста?
- Slava Marlow меня очень вдохновил. Через его творчество я лучше понял, в чем вообще соль битмейкинга. Этот трек с глубоким смыслом, и его поймет как подросток, так и человек постарше. Мне кажется, что вопрос соотношения материальных и моральных качеств, особенно в наше время, близок многим.
Юноша подчеркивает, что очень любит музыку вне зависимости от жанра и стиля.
- А какую музыку ты любишь?
- Слушаю самые разные жанры в зависимости от настроения. В моем плейлисте есть столько всего - начиная от Моцарта и заканчивая Моргенштерном. Еще я очень люблю анимацию и в творчестве стараюсь совмещать эти две вещи. Один из моих кумиров в анимации - Мармаж. Он аниматор, но иногда выпускает и треки, обожаю их.
- Я знаю, что ты неоднократно играл на улице. Это вообще сложно? Как люди реагируют?
- Это интересно и порой бывает очень весело. Я начал играть на улице потому, что хотел показать людям свое творчество. Мне хотелось посмотреть на свой прогресс их глазами. Я старался с каждым разом улучшить репертуар, и в те времена, когда еще не было коронавируса, это стало для меня очень интересным опытом. Было очень много классных, открытых людей из самых разных уголков планеты - из Америки, России, Швеции, и даже иногда приходилось на английском отвечать, что я их не понимаю, так как не мог разобрать, на каком языке они разговаривают.
- Что говорят родители?
- В целом родители очень поддерживают мои стремления в музыке, но, конечно, у каждого есть свой вкус. Папа меня научил играть на гитаре, но не очень любит новую школу рэпа. С мамой с раннего возраста я привык обсуждать самую разную музыку - и New Wavy (Steps, Prusax), и что-то из другой музыки - например, рок, блюз, хардкор, и разные новые расцветающие жанры. Мы заглядываем и в музыку чартов, обсуждаем всякие треки. Бабушка с дедушкой не очень любят рэп, но все равно относятся с большим пониманием, поддерживают и всегда слушают мое творчество. На самом деле мне очень повезло - у меня очень классная и современная семья!
- Ты сейчас популяризируешься в TikTok или у тебя есть другие соцсети?
- Я неоднократно уже думал этим заняться серьезней, но все не доходили руки, потому что регулярно для себя открываю новые нюансы в битмейкинге. В скором времени хочу заняться дистрибуцией своего творчества, и как только данный кавер и что-то из моих треков появится на цифровых площадках, займусь соцсетями вплотную.
- Удаленная учеба. Она помогает, если ты занимаешься музыкой, или нет?
- Моя школа с музыкальным уклоном. И там я обучаюсь игре на контрабасе. Учиться дистанционно, по-моему, сложнее, остается намного меньше свободного времени. Учителям сложнее планировать свою работу, бывают технические неполадки. Из-за этого становится больше долгов по учебе. Ситуация в целом не такая ужасная, и особенно мне повезло, что я в 7-м классе, потому что нам преподают по новой системе - учителя придумывают много самых разных новых методов, чтобы нам было легче учиться в данный период.
- Заканчивается 2020 год. Какие цели ты себе ставишь в следующем году?
- Я хочу продолжать развиваться в сфере битмейкинга. Собираюсь к следующему году выпустить в свет и свой сольный материал, а также очень хочу побывать на разных концертах, что было практически невозможно в этом году. Очень хочу стать более открытым человеком. Я хочу познакомиться с разными людьми из разных уголков планеты, которые занимаются чем-то похожим.