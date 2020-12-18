Номеров лишился бусик, у которого протектор на шинах стерся почти полностью

Проверяя среди прочего состояние шин, инспекторам пришлось прийти к выводу, что далеко не один водитель ездит по дорогам Латвии с критически стершимися шинами, протектор которых вместо минимальных установленных 4 мм показывает три, два, один и даже меньше одного миллиметра.

Некоторые другие водители, похоже, даже не заметили, что уже наступил декабрь, и продолжают ездить на летней резине, хоть это и запрещено, опасно и с ответственным участием в дорожном движении несовместимо.

Уже ранее CSDD и инспекторы Госполиции работали в Курземском регионе и Земгале, затем в ходе серии последних рейдов было проверено 820 автомобилей в Ропажи, Огре и Юрмале. Абсолютным рекордсменом легкомыслия, который был награжден снятием номеров сразу же после проверки, стал бусик Opel Movano, глубина протектора шин которого была от 0,21 до 1,41 мм.