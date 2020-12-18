Пт, 18.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Робби Уильямса едва не убили морепродукты

Британского популярного певца Робби Уильямса (Robert Williams) едва не умер из-за морепродуктов. Об этом пишет Mirror.

Оказалось, что у артиста был переизбыток рыбы в организме. В итоге у Уильямса случилось отравление ртутью. Причиной стало его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу. Врачи указали, что это могло привести к раку кожи и заболеваниям легких. Артист об этом не знал, пока не сдал анализ крови и ел рыбу два раза в день. 

Любопытный факт: Робби Уильямс уже 13 лет не пользуется мобильным телефоном. 

"Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi", - цитирует певца Lenta.ru.

Он указал, что у него нет паролей от соцсетей, иначе его "карьере пришел бы конец". публикации за него делают другие люди.

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