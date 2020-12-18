Робби Уильямса едва не убили морепродукты

Оказалось, что у артиста был переизбыток рыбы в организме. В итоге у Уильямса случилось отравление ртутью. Причиной стало его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу. Врачи указали, что это могло привести к раку кожи и заболеваниям легких. Артист об этом не знал, пока не сдал анализ крови и ел рыбу два раза в день.