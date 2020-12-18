Робби Уильямса едва не убили морепродукты

Британского популярного певца Робби Уильямса (Robert Williams) едва не умер из-за морепродуктов. Об этом пишет Mirror.
Оказалось, что у артиста был переизбыток рыбы в организме. В итоге у Уильямса случилось отравление ртутью. Причиной стало его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу. Врачи указали, что это могло привести к раку кожи и заболеваниям легких. Артист об этом не знал, пока не сдал анализ крови и ел рыбу два раза в день.
Любопытный факт: Робби Уильямс уже 13 лет не пользуется мобильным телефоном.
"Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi", - цитирует певца Lenta.ru.
Он указал, что у него нет паролей от соцсетей, иначе его "карьере пришел бы конец". публикации за него делают другие люди.