Рассталась ли Ида Галич с супругом и что сказала жена Мартиросяна о романе мужа с Яной Кошкиной?

Жанна Левина-Мартиросян ответила на разговоры о романе ее мужа с Яной Кошкиной

Первые слухи о том, что Яна Кошкина тайно встречается с Гариком Мартиросяном, появились еще год назад. Тогда артистку стали подозрительно часто видеть среди гостей Comedy Club.

Желтая пресса не раз сообщала, что Мартиросян не просто встречается с Кошкиной, но и делает ей шикарные подарки. К примеру, речь шла о квартире в центре Москвы за 20 миллионов рублей (222,2 тысячи евро).

"Дорогие мои подписчики, не волнуйтесь: машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня", - написала Жанна Левина-Мартиросян.

Оказывается, она все это время следила за развитием ситуации.

"Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж, как Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко. Короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной. Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной!" - указала она.

Жанна отметила, что Кошкина красивая, харизматичная, яркая и обаятельная. Она заметила, что, как и Гарик, видела ее на съемках Comedy Club всего пару раз.

Напомним, что комик познакомился с будущей женой еще в 1997 году. Сейчас они воспитывают сына и дочь.

Яна также высказалась по поводу этих слухов. Брюнетка отметила, что часто читает о себе новости и смеется. "Вокруг ТВ" пишет, что Кошкина не стала отрицать роман, но заметила, что ей подобный пиар не нужен.

"Я не комментирую эту ситуацию", - высказалась актриса.

Возможно, что "нет дыма без огня", а быть может, эти слухи - лишь средство для пиара. Тем более что Жанна Левина-Мартиросян сейчас стала ведущей шоу "Конечно, Вася!" вместе с Натальей Красновой и Юлией Барановской.

Ида Галич рассталась с мужем?

Видеоблогер и ведущая Ида Галич рассказала, что якобы рассталась с мужем. Об этом написала "Экспресс-газета", а также ряд других российских СМИ.

Поклонники несколько раз спрашивали Галич, куда пропал ее супруг Алан Басиев. Ида долго не комментировала этот вопрос, но теперь ответила на него в сторис.

"Ребятки, этот год был реально сложным. Понимаю, что сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас свое счастье в виде свадьбы и так далее. И глупо на моем месте кричать о том, что мы эту тему оставили в покое. У нас все хорошо, у каждого по-своему, насколько сейчас это возможно", - цитирует Галич "Экспресс-газета".

Официально информация о разводе Иды и Алана не подтверждена.

Ида Галич и Алан Басиев поженились два года назад, спустя всего полгода после знакомства. В феврале 2020 года у них родился сын.