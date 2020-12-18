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Ширвиндт впервые рассказал, почему рижские врачи не стали спасать Андрея Миронова

Александр Ширвиндт

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский и советский актер  и режиссер Александр Ширвиндт стал гостем YouTube-шоу "ЖЗЛ" писателя Дмитрия Быкова. Во время беседы он откровенно рассказал, как стал свидетелем смерти своего друга и коллеги Андрея Миронова. 

В интервью Николаю Солодникову на YouTube-канале "Ещенепознер" Ширвиндт рассказал, что они с Мироновым были знакомы с детства. 

"Он, Захаров и Мишка Державин переманили меня с Бронной", - вспоминает Александр Анатольевич. 

Ширвиндт заметил, что у Миронова было прозвище "Дрюсик". Режиссер отмечает, что Андрей Миронов был счастливым человеком в актерской судьбе. Он прекрасно "обработал" свое амплуа. Лучшей ролью друга он назвал "Женитьбу Фигаро". 

Видео: Интервью Николая Солодникова с Александром Ширвиндтом

Дмитрию Быкову Ширвиндт указал, что "эта история" с заболеванием Миронова произошла на его глазах. Задолго до трагедии в Ташкенте у актера сильно заболела голова. Местные врачи сказали ему, что у него может быть "что-то такое", но он не обратил на это внимание. 

Прошло несколько лет, у Ширвиндта и Миронова были гастроли в Риге. Ставили спектакль "Женитьба Фигаро". Андрею стало плохо прямо на сцене. Режиссер вспоминает, как буквально отнес друга за кулисы.

Миронов был госпитализирован, а начавшие операцию врачи увидели у него крупную аневризму размером 2,5 сантиметра в диаметре и поняли, что спасти артиста практически невозможно.

"Я помню, они вошли в реанимацию, прошло минут 15-20. Они вышли все белые как лист", - рассказал Ширвиндт.

На его вопрос, почему Андрей Миронов так и не был прооперирован, ему ответили, что даже в случае, если бы артист выжил, "это был бы даун стопроцентный", а так жить - настоящее мучение.

Напомним, что Андрей Миронов умер в рижской больнице 16 августа 1987 года в возрасте 46 лет.

Видео: Интервью Дмитрия Быкова с Александром Ширвиндтом

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