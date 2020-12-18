Знаменитый американский рэпер о заболевании Covid-19: "Мне надо было заново учиться ходить и есть"

В ноябре 33-летний американский исполнитель Джеремая (Jeremih) попал в больницу с симптомами Covid-19 и прошел лечение в отделении интенсивной терапии. Он откровенно рассказал о тяжелом процессе выздоровления.
Артист, который прославился в 2009 году с песней "Birthday Sex", был подключен к аппарату ИВЛ, который помог ему дышать. Его семья выступила с заявлением, о том, что редко, когда у столь молодого человека есть хронические заболевания.
Теперь он рассказал о длительном процессе лечения.
"Я могу сказать: "Люди, это происходит на самом деле"... Действительно, все полтора месяца, что я провел в больнице, мне было очень плохо. Я даже не помню, как оказался в больнице. Настолько мне было плохо", - указал он.
Джеремая описал свое состояние. Он не помнит, что происходило в отделении интенсивной терапиии. Его мать сделала фото у его кровати, чтобы показать, что сделала инфекция.
"Полторы недели у меня в горле была трубка. Я правда был как во сне. Я не лгу, проснулся примерно два раза и помню только то, что видел белый свет", - вспоминает он.
У него диагностировали синдром системной воспалительной реакции, редкое осложнение Covid-19. У музыканта начали воспаляться все органы, нерегулярно билось сердце, ухудшилась работа печени и почек.
Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в стандартную палату, где ему пришлось заново изучать привычные движения.
"Мне надо было заново учиться ходить, есть, делать все обычные вещи", - объяснил он.
Джеремая подчеркнул, что до этого никогда не попадал в больницу.