Концертный зал в Красноярске оштрафовали на 2 тысячи евро после выступления Zivert

Издание "Медуза" пишет, что суд Красноярска назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей (чуть более 2 тысяч евро) организатору концерта певицы Zivert (Юлия Зиверт). Он прошел 4 декабря.
Владельцев концертной площадки "Гранд холл Сибирь" признали виновными. Они нарушили требования по профилактике инфекции Covid-19.
После выступления Zivert в соцсетях появились видео, на которых было заметно, что многие зрители на концерте были без масок. Не соблюдалась и социальная дистанция.
Известно, что следующий концерт певицы, который должен был состояться в Новосибирске 5 декабря, отменен.
Напомним, что из-за пандемии Covid-19, как в мире, так и в России введены ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий.
В РФ концерты должны проводиться с соблюдением санитарных норм и при ограниченной заполняемости залов.
Ранее в Москве за нарушение этих требований закрыли несколько клубов, а руководство Ледового дворца за нарушения санитарных норм на концерте рэпера Басты.