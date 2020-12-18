Пт, 18.12.2020
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Юрий Перевощиков
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  • Концертный зал в Красноярске оштрафовали на 2 тысячи евро после выступления Zivert
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Концертный зал в Красноярске оштрафовали на 2 тысячи евро после выступления Zivert

Юлия Зиверт (Zivert)

ФОТО: скриншот видео

Издание "Медуза" пишет, что суд Красноярска назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей (чуть более 2 тысяч евро) организатору концерта певицы Zivert (Юлия Зиверт). Он прошел 4 декабря.

Владельцев концертной площадки "Гранд холл Сибирь" признали виновными. Они нарушили требования по профилактике инфекции Covid-19.

После выступления Zivert в соцсетях появились видео, на которых было заметно, что многие зрители на концерте были без масок. Не соблюдалась и социальная дистанция.

Известно, что следующий концерт певицы, который должен был состояться в Новосибирске 5 декабря, отменен.

Напомним, что из-за пандемии Covid-19, как в мире, так и в России введены ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий.

В РФ концерты должны проводиться с соблюдением санитарных норм и при ограниченной заполняемости залов.

Ранее в Москве за нарушение этих требований закрыли несколько клубов, а руководство Ледового дворца за нарушения санитарных норм на концерте рэпера Басты.

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