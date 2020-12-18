Концертный зал в Красноярске оштрафовали на 2 тысячи евро после выступления Zivert

Владельцев концертной площадки "Гранд холл Сибирь" признали виновными. Они нарушили требования по профилактике инфекции Covid-19.

После выступления Zivert в соцсетях появились видео, на которых было заметно, что многие зрители на концерте были без масок. Не соблюдалась и социальная дистанция.

Известно, что следующий концерт певицы, который должен был состояться в Новосибирске 5 декабря, отменен.

Напомним, что из-за пандемии Covid-19, как в мире, так и в России введены ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий.

В РФ концерты должны проводиться с соблюдением санитарных норм и при ограниченной заполняемости залов.