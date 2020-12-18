"Последний шанс купить подарки": Рига превращается в одну огромную пробку

По многочисленным сообщениям пользователей соцсетей, наибольшее скопление автомобилей наблюдается непосредственно у торговых центров и на подъездах к ним. Впрочем, пробки наблюдаются и по дороге к ним. Например, пользователи Twitter жаловались на заторы на улице Бривибас в сторону торгового центра Alfa еще в 11 часов утра.

После обеда же ситуация стала еще хуже. Например, поступили сообщения, что у магазина Depo на Улманя гатве мест на стоянке просто нет.

Напомним, торговые центры Риги в пятницу решили продлить время работы:

Торговые центры Spice и Spice Home сегодня будут работать до 24:00, продлив время работы на два часа.

Торговый центр Domina Shopping сегодня продлил время работы до 23:00.

До 23:00 продлено также время работы торгового центра Stockmann, при этом будут работать все его этажи.

Торговый центр Alfa еще в четверг сообщил, что в пятницу время работы продлено до полуночи.

Торговый центр Riga Plaza уже со среды решил продлить время работы до 22:00.

Торговый центр Akropole обещает предоставить информацию о времени работы магазинов во второй половине дня.

Время работы торгового центра Galerija Centrs сегодня продлено до полуночи.

Как сообщалось, с субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать.

В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами.