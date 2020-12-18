"Последний шанс купить подарки": Рига превращается в одну огромную пробку

18 декабря стало для жителей Латвии настоящей "черной пятницей" - до Рождества и Нового года остаются считанные дни, и сегодня последний день, когда в магазинах можно приобрести подарки, не относящиеся к товарам первой необходимости. В связи с этим, похоже, в торговые центры отправились все! В итоге уже к 14 часам Рига стала превращаться в одну огромную пробку.
По многочисленным сообщениям пользователей соцсетей, наибольшее скопление автомобилей наблюдается непосредственно у торговых центров и на подъездах к ним. Впрочем, пробки наблюдаются и по дороге к ним. Например, пользователи Twitter жаловались на заторы на улице Бривибас в сторону торгового центра Alfa еще в 11 часов утра.
После обеда же ситуация стала еще хуже. Например, поступили сообщения, что у магазина Depo на Улманя гатве мест на стоянке просто нет.
🇱🇻 Aculiecinieki ziņo, ka stāvlaukumā pie veikala "Depo" Ulmaņa gatvē #Rīga #Latvija vairs nav brīvu vietu.— BreakingLV (@breakinglv) December 18, 2020
📷 @voldemars pic.twitter.com/jO4xYPJrW7
Напомним, торговые центры Риги в пятницу решили продлить время работы:
- Торговые центры Spice и Spice Home сегодня будут работать до 24:00, продлив время работы на два часа.
- Торговый центр Domina Shopping сегодня продлил время работы до 23:00.
- До 23:00 продлено также время работы торгового центра Stockmann, при этом будут работать все его этажи.
- Торговый центр Alfa еще в четверг сообщил, что в пятницу время работы продлено до полуночи.
- Торговый центр Riga Plaza уже со среды решил продлить время работы до 22:00.
- Торговый центр Akropole обещает предоставить информацию о времени работы магазинов во второй половине дня.
- Время работы торгового центра Galerija Centrs сегодня продлено до полуночи.
Как сообщалось, с субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать.
В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.
Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами.
Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.