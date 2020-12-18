Реагируя на ограничения, торговые центры продлили время работы в "последний день"

В четверг, 17 декабря, прошло заседание Кабинета министров, на котором было принято решение ввести новые меры безопасности, согласно которым ограничения, которые до сих пор были в силе только по выходным, теперь будут распространяться на все дни. Реагируя на новости, некоторые торговые центры продлили время работы в "последний день".
K-Senukai
Торговец строительными и хозяйственными товарами K-Senukai в пятницу, 18 декабря, продлевает время работы своих магазинов по всей Латвии до 24:00, сообщили агентству LETA представители компании.
Компания подчеркивает, что в соответствии с требованиями, установленными правительством, строго контролирует поток покупателей в своих магазинах. В магазинах одновременно может находиться ограниченное количество покупателей, посещение магазинов без маски запрещено, покупатели без масок не обслуживаются. Клиентам постоянно напоминается о необходимости соблюдения дистанции в 2 метра и других требований эпидемиологической безопасности.
Для обеспечения эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников K-Senukai продлил часы работы магазинов, ограничил ранее запланированные рекламные акции и призывает покупателей делать покупки в интернет-магазине, заказывать товары по телефону или электронной почте.
"Мы рекомендуем оставаться дома и покупать необходимые товары по телефону или через интернет. Те, кто хочет получить заказ самостоятельно, смогут сделать это в специальных пунктах выдачи товаров", - пояснила представитель K-Senukai Мария Яковлева.
Alfa
Прогнозируя увеличение количества посетителей за день до вступления в силу более строгих ограничений торговый центр Alfa c целью уменьшить скопление людей продлил часы работы в пятницу, 18 декабря, до 24:00.
В торговом центре продолжают осуществлять эпидемиологические меры безопасности:
Информация о часах работы конкретных точек продаж доступна на сайте www.alfacentrs.lv и в социальных сетях торгового центра Alfa.
Rīga Plaza
"Заботясь о безопасности и удобстве процесса покупок, 17 и 18 декабря мы продлеваем время работы торгового центра - он будет открыт с 9:00 до 22:00. Не откладывайте покупку подарков на последнюю минуту - воспользуйтесь возможностью насладиться неспешными покупками с безопасной дистанцией. Часы работы в разных магазинах могут отличаться", - написали представители торгового центра на своей страничке в Facebook.
Rūpējoties par drošību un ērtu iepirkšanos, 17. un 18. decembrī pagarinām tirdzniecības centra darba laiku no plkst....Опубликовано Rīga Plaza Среда, 16 декабря 2020 г.
Origo
"Чтобы снизить предпраздничную покупательскую лихорадку и наплыв посетителей, 17 и 18 декабря время работы ТЦ Origo будет продлено. Торговые точки на 2-м и 3-м этажах будут работать до 22:00. Магазины и кафе на первом этаже будут работать по индивидуальному графику с 7:00 до 24:00", - написали представители торгового центра на своей страничке в Facebook.
Lai mazinātu iepirkšanās drudzi pirms svētku laikā un kliedētu apmeklētāju pieblīvējumu, 17. un 18.decembrī TC Origo...Опубликовано Origo Четверг, 17 декабря 2020 г.