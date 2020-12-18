Реагируя на ограничения, торговые центры продлили время работы в "последний день"

K-Senukai

Торговец строительными и хозяйственными товарами K-Senukai в пятницу, 18 декабря, продлевает время работы своих магазинов по всей Латвии до 24:00, сообщили агентству LETA представители компании.

K-Senukai отмечает, что это делается для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников, во избежание давки в магазинах.

Компания подчеркивает, что в соответствии с требованиями, установленными правительством, строго контролирует поток покупателей в своих магазинах. В магазинах одновременно может находиться ограниченное количество покупателей, посещение магазинов без маски запрещено, покупатели без масок не обслуживаются. Клиентам постоянно напоминается о необходимости соблюдения дистанции в 2 метра и других требований эпидемиологической безопасности.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников K-Senukai продлил часы работы магазинов, ограничил ранее запланированные рекламные акции и призывает покупателей делать покупки в интернет-магазине, заказывать товары по телефону или электронной почте.

"Мы рекомендуем оставаться дома и покупать необходимые товары по телефону или через интернет. Те, кто хочет получить заказ самостоятельно, смогут сделать это в специальных пунктах выдачи товаров", - пояснила представитель K-Senukai Мария Яковлева.

Alfa

Прогнозируя увеличение количества посетителей за день до вступления в силу более строгих ограничений торговый центр Alfa c целью уменьшить скопление людей продлил часы работы в пятницу, 18 декабря, до 24:00.

В торговом центре продолжают осуществлять эпидемиологические меры безопасности:

в информационном центре бесплатно предоставляют маски для лица, посетителям в формате аудио и видео регулярно напоминают о необходимости соблюдать дистанцию ​​и дезинфицировать руки, а также призывают людей нести ответственность и соблюдать ограничения для защиты себя и других от вируса.

Информация о часах работы конкретных точек продаж доступна на сайте www.alfacentrs.lv и в социальных сетях торгового центра Alfa.

Rīga Plaza

"Заботясь о безопасности и удобстве процесса покупок, 17 и 18 декабря мы продлеваем время работы торгового центра - он будет открыт с 9:00 до 22:00. Не откладывайте покупку подарков на последнюю минуту - воспользуйтесь возможностью насладиться неспешными покупками с безопасной дистанцией. Часы работы в разных магазинах могут отличаться", - написали представители торгового центра на своей страничке в Facebook.

Rūpējoties par drošību un ērtu iepirkšanos, 17. un 18. decembrī pagarinām tirdzniecības centra darba laiku no plkst.... Опубликовано Rīga Plaza Среда, 16 декабря 2020 г.

Origo

"Чтобы снизить предпраздничную покупательскую лихорадку и наплыв посетителей, 17 и 18 декабря время работы ТЦ Origo будет продлено. Торговые точки на 2-м и 3-м этажах будут работать до 22:00. Магазины и кафе на первом этаже будут работать по индивидуальному графику с 7:00 до 24:00", - написали представители торгового центра на своей страничке в Facebook.