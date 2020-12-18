Фото магазина R.D.A., в котором "продают малопользованные маски из Германии", - фейк

Основательную бурю в соцсетях вызвала фотография, на которой якобы видна витрина магазина одежды R.D.A. с надписью, что в месте торговли продаются "малопользованные маски для лица из Германии".
Как порталу TVNET сообщила представитель R.D.A. Инга Карклиня, в сети магазинов использованными масками не торгуют. Кроме того, нужно обратить внимание, что в левом нижнем углу видно название A.D.A., а не R.D.A.
Это, скорее всего, сделали "обработчики" фотографии, чтобы избежать потенциального судебного преследования.
Отметим, что Covid-19 оказался благодатной почвой для распространителей ложной информации, поэтому в это время нужно быть особенно критичными к обнаруженной в интернете информации, стоит выбирать заслуживающие доверие источники.