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Лиене Грейфане рассказала о подробностях своего переезда в Сочи и триумфе ее фильма на конкурсе

Лиене Грейфане

ФОТО: instagram.com/lienegreifane

В четверг, 17 декабря, латвийские СМИ сообщили, что режиссер и исполнительница Лиене Грейфане приняла решение о переезде в Сочи. RUS TVNET связался со звездой и выяснил причины такого решения. 

"Влюбились в Сочи, думаем о переезде. Пальмы, свежий морской воздух, тепло, горы. До Москвы слетать нет проблем. Для Кики уже нашли частную школу. Что вы думаете об этом?" - спросила Лиене в своем Instagram-аккаунте. 

В разговоре с RUS TVNET Грейфане подтвердила, что действительно приняла решение переехать в Сочи до сентября.

"Здесь очень классно, погода, природа, свежий воздух, пальмы, горы  - все, что мы любим. К тому же до Москвы слетать недорого и быстро", - заметила она. 

Лиене также сообщила радостную новость о своем короткометражном фильме "Дымов" с Елизаветой Боярской. 

"Это короткометражный конкурс Best Shorts Competition, после которого фильмы, получившие там призы, как правило, получают "Оскар" и другие престижные кинонаграды. Я была номинирована в двух категориях и обе выиграла - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший режиссер-женщина", - поделилась радостью звезда. 

Лиене заметила, что для этого конкурса статуэтки делают там же, где и для премии "Оскар".

"Теперь я с нетерпением жду, когда пришлют мои статуэтки, чтобы радоваться им. Я чувствую, что в режиссуре я могу осуществить все свои мечты, у меня очень много идей, много тем, о которым хочется говорить. Я очень рада, что мои работы находят отклик в сердцах зрителей", - призналась Грейфане. 

ФОТО: https://www.instagram.com/lienegreifane/?

Напомним, что в 2016 году Лиене Грейфане переехала жить в Москву и поступила на факультет режиссуры во ВГИК. На данный момент знаменитость сняла два короткометражных фильма - "Кто я?" и "Дымов".

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