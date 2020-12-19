Лиене Грейфане рассказала о подробностях своего переезда в Сочи и триумфе ее фильма на конкурсе

"Влюбились в Сочи, думаем о переезде. Пальмы, свежий морской воздух, тепло, горы. До Москвы слетать нет проблем. Для Кики уже нашли частную школу. Что вы думаете об этом?" - спросила Лиене в своем Instagram-аккаунте.

В разговоре с RUS TVNET Грейфане подтвердила, что действительно приняла решение переехать в Сочи до сентября.

"Здесь очень классно, погода, природа, свежий воздух, пальмы, горы - все, что мы любим. К тому же до Москвы слетать недорого и быстро", - заметила она.

Лиене также сообщила радостную новость о своем короткометражном фильме "Дымов" с Елизаветой Боярской.

"Это короткометражный конкурс Best Shorts Competition, после которого фильмы, получившие там призы, как правило, получают "Оскар" и другие престижные кинонаграды. Я была номинирована в двух категориях и обе выиграла - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший режиссер-женщина", - поделилась радостью звезда.

Лиене заметила, что для этого конкурса статуэтки делают там же, где и для премии "Оскар".

"Теперь я с нетерпением жду, когда пришлют мои статуэтки, чтобы радоваться им. Я чувствую, что в режиссуре я могу осуществить все свои мечты, у меня очень много идей, много тем, о которым хочется говорить. Я очень рада, что мои работы находят отклик в сердцах зрителей", - призналась Грейфане.

ФОТО: https://www.instagram.com/lienegreifane/?