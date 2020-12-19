Лиене Грейфане рассказала о подробностях своего переезда в Сочи и триумфе ее фильма на конкурсе

В четверг, 17 декабря, латвийские СМИ сообщили, что режиссер и исполнительница Лиене Грейфане приняла решение о переезде в Сочи. RUS TVNET связался со звездой и выяснил причины такого решения.
"Влюбились в Сочи, думаем о переезде. Пальмы, свежий морской воздух, тепло, горы. До Москвы слетать нет проблем. Для Кики уже нашли частную школу. Что вы думаете об этом?" - спросила Лиене в своем Instagram-аккаунте.
"Здесь очень классно, погода, природа, свежий воздух, пальмы, горы - все, что мы любим. К тому же до Москвы слетать недорого и быстро", - заметила она.
Лиене также сообщила радостную новость о своем короткометражном фильме "Дымов" с Елизаветой Боярской.
"Это короткометражный конкурс Best Shorts Competition, после которого фильмы, получившие там призы, как правило, получают "Оскар" и другие престижные кинонаграды. Я была номинирована в двух категориях и обе выиграла - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший режиссер-женщина", - поделилась радостью звезда.
"Теперь я с нетерпением жду, когда пришлют мои статуэтки, чтобы радоваться им. Я чувствую, что в режиссуре я могу осуществить все свои мечты, у меня очень много идей, много тем, о которым хочется говорить. Я очень рада, что мои работы находят отклик в сердцах зрителей", - призналась Грейфане.
Напомним, что в 2016 году Лиене Грейфане переехала жить в Москву и поступила на факультет режиссуры во ВГИК. На данный момент знаменитость сняла два короткометражных фильма - "Кто я?" и "Дымов".