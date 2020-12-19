Как и в чем встречать 2021 год и что готовить: Белый Металлический Бык - особенный

Грядущий 2021 год - это время Белого Металлического Быка. Стихия Металла говорит о надежности и стабильности, а потому помогает в значительной степени "успокоить" буйного Быка, который так и норовит сделать нас импульсивными и неосмотрительными. Этот год пройдет в постоянной борьбе с самими собой. Сделать начало 2021 года более позитивным поможет его правильная встреча.

Как встречать 2021 год Быка

Недаром говорят: как год встретишь, так его и проведешь. Данная поговорка полностью определяет то, как следует подходить к праздничному настроению. Нужно оставаться позитивными, чтобы задобрить главный символ года. Также очень важно избегать хаоса - нужно следовать намеченным планам и не менять их прямо перед праздниками.

Бык не любит шумные компании и смену обстановки, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют встречать Новый год дома, в тесном семейном кругу.

Не надо бояться обидеть родных и друзей отказом приехать к ним в новогодню ночь - просто обязательно им позвоните или организуйте общение по видеосвязи. С учетом происходящего это будет правильное решение, ведь здоровье и безопасность - самое важное сегодня. А с любовью подготовленными подарками можно будет обменяться и позже, когда это будет более безопасно.

Как украшать дом и что надевать

Важно обратить внимание на стихию будущего года - Металл. Украшения для дома должны быть серебристыми, золотистыми, белыми или серыми.

Делать дом и елку слишком яркими не стоит. Лучше все выполнить в сдержанном стиле.

Елку стоит поставить в нейтральной зоне дома - где-то на пересечении комнат. Фэн-шуй не выделяет особо ни одной сферы жизни на этот Новый год.

Одежда также должна быть преимущественно белой, бежевой или серой. Любителям ярких цветов лучше использовать минимум красного.

Женщинам встречать Новый год лучше всего в закрытых платьях, подчеркивающих силуэт и не пестрящих блестками. Откровенные вырезы будут неуместны, однако платья могут быть чуть выше колен, с кокетливым приспущенным плечом или глубоким декольте, прикрытым плотными кружевами.

Что касается юбок, то эксперты советуют выбирать струящиеся ткани, которые придают женственности образу.

Исключить стоит лишь ультракороткие модели, которые вряд ли придутся по душе Быку, который известен как ярый сторонник семейных ценностей.

Уместными будут и брючные костюмы с изящными кружевными блузками, а также комбинезоны, не сковывающие движений. Важно лишь подобрать светлую ткань и отказаться от слишком откровенных нарядов.

Для мужчин беспроигрышный вариант - классика в виде костюма-двойки, однако Бык вряд ли оценит слишком дорогие вещи.

Трудолюбивое животное не приемлет праздности, а значит - можно смело выбирать повседневные пиджаки, на которых можно закатать рукава.

Подойдут и джинсы с рубашкой в клетку, однако для встречи Нового года стоит купить новый комплект, дополнив его яркими аксессуарами, например, подтяжками.

Уместным будети выбор классического костюма-тройки, который подчеркнет элегантность. Его также можно дополнить ярким акцентом в виде необычного галстука или платка в нагрудном кармашке.

Что готовить в новогоднюю ночь

Встречать 2021 год лучше с обилием молочных продуктов и мяса на столе. Эксперты отмечают, что весьма к месту придутся салаты с грибами, а также рыбные блюда, в том числе любимая всеми селедка под шубой.

Ломать голову и экспериментировать с новогодними блюдами нет необходимости - лучше сфокусироваться на том, что вы умеете готовить лучше всего.