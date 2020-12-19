Сб, 19.12.2020
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СМИ: Дольф Лундгрен женился на молодой возлюбленной

ФОТО: https://www.instagram.com/dolphlundgren/?hl=ru

63-летний актер Дольф Лундгрен (Dolph Lundgren) женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал. На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки. Об этом пишет Spletnik.ru со ссылкой на издание Page Six.

СМИ сообщают, что Эмма и Дольф обручились летом этого года. Предложение возлюбленной Лундгрен сделал спустя полгода после начала отношений.

Эмма Крокдал - фитнес-инструктор. Какое-то время она была личным тренером Дольфа. Впервые вместе они появились на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе этого года.

Для актера это второй брак. От бывшей жены, дизайнера ювелирных украшений Аннет Квиберг, у него есть две дочери: 24-летняя Ида, которая является ровесницей Эммы, и 19-летняя Грета. С экс-супругой Лундгрен развелся в 2011 году, после 17 лет брака. 

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