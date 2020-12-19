СМИ: Дольф Лундгрен женился на молодой возлюбленной

СМИ сообщают, что Эмма и Дольф обручились летом этого года. Предложение возлюбленной Лундгрен сделал спустя полгода после начала отношений.

Эмма Крокдал - фитнес-инструктор. Какое-то время она была личным тренером Дольфа. Впервые вместе они появились на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе этого года.