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  • Умер писатель Роман Арбитман: по его книге снят сериал "Досье детектива Дубровского"
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Умер писатель Роман Арбитман: по его книге снят сериал "Досье детектива Дубровского"

ФОТО: https://www.facebook.com/Роман-Арбитман/

В России 59-м году жизни умер писатель-фантаст, литературный критик Роман Арбитман. Информацию о смерти его близкие подтвердили изданию "Взгляд-инфо", пишет "Медуза".

По данным РБК, Арбитман умер от коронавируса.

Роман Арбитман является автором более 30 книг, последняя из которых вышла в октябре 2020 года.

В 1999 году по роману Арбитмана "Перемена мест" был снят телесериал "Досье детектива Дубровского", главную роль в котором сыграл Николай Караченцов.

Он был членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.

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