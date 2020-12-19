Умер писатель Роман Арбитман: по его книге снят сериал "Досье детектива Дубровского"

По данным РБК, Арбитман умер от коронавируса.

Роман Арбитман является автором более 30 книг, последняя из которых вышла в октябре 2020 года.

В 1999 году по роману Арбитмана "Перемена мест" был снят телесериал "Досье детектива Дубровского", главную роль в котором сыграл Николай Караченцов.