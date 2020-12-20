Вс, 20.12.2020
У нас действительно нет времени заниматься всеми теми фейками, которые распространяются в обществе. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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Рэпер Гнойный провел два месяца в психбольнице, он намерен закончить свою музыкальную карьеру

Рэпер Гнойный

ФОТО: https://www.instagram.com/kpss_begemot_official/

Российский рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС (наст. имя Вячеслав Машнов) два месяца провел в психиатрической клинике из-за после расставания с девушкой, которое переживал с трудом. Об этом он рассказал в фильме "Гнойный. Исповедь".

Гнойный объяснил, что в какой-то момент стал одержим девушкой. После расставания он даже создал в доме "музей памяти" с ее вещами. На лечение его направил друг, рэпер Андрей Замай. Пишет Lenta.ru.

В психиатрической больнице Машнов "приходил в себя" два месяца.

"Самое главное, я совсем без таблеток прошел весь этот путь", -  цитирует музыканта портал Lenta.ru

Он добавил, что во время внутренних диалогов услышал голос в голове, который посоветовал ему прекратить заниматься рэпом.

"И все, я в тот момент решил: хорошо, я последую воле творца", - подчеркнул Вячеслав. 

Он признался, что намерен закончить музыкальную карьеру и дописал свой самый последний альбом. Чем Машнов займется дальше он пока не знает.

Напомним, Гнойный стал известным после рэп-баттла с Оксимироном в августе 2017 года. 

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