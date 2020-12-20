Рэпер Гнойный провел два месяца в психбольнице, он намерен закончить свою музыкальную карьеру

Гнойный объяснил, что в какой-то момент стал одержим девушкой. После расставания он даже создал в доме "музей памяти" с ее вещами. На лечение его направил друг, рэпер Андрей Замай. Пишет Lenta.ru.

В психиатрической больнице Машнов "приходил в себя" два месяца.

"Самое главное, я совсем без таблеток прошел весь этот путь", - цитирует музыканта портал Lenta.ru

Он добавил, что во время внутренних диалогов услышал голос в голове, который посоветовал ему прекратить заниматься рэпом.

"И все, я в тот момент решил: хорошо, я последую воле творца", - подчеркнул Вячеслав.

Он признался, что намерен закончить музыкальную карьеру и дописал свой самый последний альбом. Чем Машнов займется дальше он пока не знает.