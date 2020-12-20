Рэпер Гнойный провел два месяца в психбольнице, он намерен закончить свою музыкальную карьеру

Российский рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС (наст. имя Вячеслав Машнов) два месяца провел в психиатрической клинике из-за после расставания с девушкой, которое переживал с трудом. Об этом он рассказал в фильме "Гнойный. Исповедь".
Гнойный объяснил, что в какой-то момент стал одержим девушкой. После расставания он даже создал в доме "музей памяти" с ее вещами. На лечение его направил друг, рэпер Андрей Замай. Пишет Lenta.ru.
В психиатрической больнице Машнов "приходил в себя" два месяца.
"Самое главное, я совсем без таблеток прошел весь этот путь", - цитирует музыканта портал Lenta.ru
Он добавил, что во время внутренних диалогов услышал голос в голове, который посоветовал ему прекратить заниматься рэпом.
"И все, я в тот момент решил: хорошо, я последую воле творца", - подчеркнул Вячеслав.
Он признался, что намерен закончить музыкальную карьеру и дописал свой самый последний альбом. Чем Машнов займется дальше он пока не знает.
Напомним, Гнойный стал известным после рэп-баттла с Оксимироном в августе 2017 года.