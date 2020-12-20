"Ледниковый период": триумф звезды "Кухни" Ольги Кузьминой и эмоции Ольги Бузовой

Актриса Ольга Кузьмина и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт выступили под композицию Эцио Боссо "Rain, in Your Black Eyes". Пара получила наивысший бал от членов жюри.

Эфир программы "Сегодня вечером" был посвящен "Ледниковому периоду". Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые на камеру подробно рассказала, что происходило с ней на съемках передачи. Оказывается, во время тренировки она узнала, что ее родная сестра Анна перенесла инсульт.

Артистка не могла сдерживать слезы и выходила на лед и каталась ради сестры.

"Не может быть хорошо, когда с девочкой, 32 года, происходит такой страшный момент... Но мы живы, мы все делаем для того, чтобы она как можно быстрее восстановилась. Сейчас она уже дома. Идет период реабилитации.

Конечно, для нас это стало большим шоком. Мы держали это в тайне. Аня не хотела, чтобы об этом говорили.

Мы были на льду, когда мне сообщили. И, конечно, было сложно. Последние две недели... Я вот смотрю на то, как мы катаемся: как это красиво. Но меня можно было просто выносить. Физически и эмоционально я была на таком истощении", - призналась Бузова Максиму Галкину.

Бузова объяснила, что она - артист. Она не могла себе позволить себе не выйти на лед.

"В каждом кадре с улыбкой. А внутри - боль. Но я не могла позволить себе, чтобы Аня видела, что и я сломлена. До последнего каталась для нее", - подчеркнула звезда.