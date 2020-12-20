"Весь этот маскарад - чепуха!": как в Эстонии оправдывают себя антимасочники

"С начала месяца полицейские по всей Эстонии посетили свыше 1600 учреждений и побеседовали с более чем десятью тысячами человек", - сказал Postimees старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

По словам Трея, полиция видит, что примерно 85 процентов людей носят маски, а если у человека нет маски, полиция при необходимости выдает ему маску, чтобы человек мог сразу защитить себя и других от вируса. "Были те, кто отказывался от маски, но в большинстве случаев маску либо приобретают сами, ее выдает полиция и человек продолжает совершать покупки, либо покидают магазин", - отметил Трей.

Но если полиция видит, что требование носить маску умышленно нарушают и такое поведение повторяется, полиция фиксирует обстоятельства инцидента и личные данные, и отправляет эту информацию в Департамент здоровья.

"Предыдущие посещения магазинов и торговых центров показывают, что как требование по рассредоточению, так правило 2 + 2 в основном выполняются. У всех предприятий также есть дезинфицирующие средства и информационные плакаты Департамента здоровья", - рассказал Трей. Он добавил, что в качестве хорошего примера некоторые магазины также указали, сколько людей может быть в магазине одновременно. "Нам пришлось провести дополнительную разъяснительную работу в небольших магазинах и на заправках, где может быть одновременно меньше посетителей, но где также необходимо соблюдать ограничения для сохранения здоровья", - сказал Трей.

И МуПо информирует людей о необходимости носить маски

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) раздает столичным жителям рекомендации носить маски. "Также у наших билетных контролеров есть с собой запас масок, которые предлагают людям. Особенно благодарны за маски пенсионеры", - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. По ее словам, сотрудники видят, что обязанность носить маски уже спокойно приняли и все больше тех, кто их носит.

"Среди молодежи появилась свой модный тренд - носить тряпичные маски черного цвета", - рассказала Хунт.

Как люди объясняют МуПо, почему они не носят маски: